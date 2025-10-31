Kapalı alanda geçen süre arttıkça solunum yolu enfeksiyonları da artıyor!

Karaman, kapalı alanlarda havalandırmaya dikkat edilmesi, sigara dumanından uzak durulması, kişisel hijyen ve grip aşısının ihmal edilmemesi konularında uyarıda bulundu.

İzmir Can Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Özkan Karaman, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığını, bunun sonucunda solunum yolu enfeksiyonlarının da artış göstermeye başladığını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Karaman, "Havalar soğumaya başladı ve aynı zamanda değişken hale geldi. Evde ve okulda toplu yaşamın artması, kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Tekrarlayan ve uzayan solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle alerjik bünyeye sahip çocuklarda daha sık görülebiliyor. Her 8-10 çocuktan birinde alerjik bünye vardır. Alerjik yapı genetik özellik taşır, bu nedenle aile bireylerinde de benzer şikayetler gözlemlenebilir. Evde sigara içen kişiler varsa, çocuklarda öksürük, hırıltı ve nefes darlığı şikayetleri daha sık görülür ve tekrarlayıcı hale gelir." dedi.

Yalnızca evde sigara içilmemesinin yeterli olmadığını vurgulayan Karaman, "Sigara içen kişilerin üzerindeki koku ve ifrazatlar da çocuklarda şikayetleri artırır. Aynı şekilde yoğun parfüm ve deodorant kullanımı da benzer şekilde solunum yollarını tahriş eder." uyarısında bulundu.

Yılda bir kez grip aşısı

Sık enfeksiyon geçiren, alerjik bünyeye sahip ya da kronik hastalığı olan çocuklar için yılda bir kez grip aşısı yapılmasının önerildiğini aktaran Prof. Dr. Özkan Karaman, "Grip aşısı yılda en az dört kez grip geçirilmesini engelleyebilir. Buna karşın, bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen birçok ilacın bilimsel olarak hiçbir faydası bulunmamaktadır. Sonbahar ve kış aylarında çocuklarda artan öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınabilecek en etkili önlemler; kapalı alanlarda havalandırmaya dikkat etmek, sigara dumanından uzak durmak, kişisel hijyeni korumak ve grip aşısını ihmal etmemek." diye konuştu.