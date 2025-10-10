Göz sağlığında 20-20-20 kuralının önemi

Bazı hastalıkların belirti göstermesiyle birlikte teşhis konulabildiğini, ancak bazı hastalıklarda ise hiçbir şikayet ortaya çıkmayabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feray Aygül, o yüzden şikayeti olmayan glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı gibi hastalıklara karşı muhakkak göz muayeneleri olunması gerektiğine dikkat çekti.

Kalıcı bir körlükle sonuçlanmaması açısından bu muayenelerin önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Aygül, "Düzenli göz muayenelerinin önemini aileler çok iyi bilmelidir. Hiç şikayeti olmasa da yılda en azından 1 kere muayene olunması gerekiyor. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, düzenli yapılan egzersizler, en az ilaçlar kadar önemlidir. Çocuklar açısından bakıldığında, doğumdan 3 ay sonrasında başlanmalıdır. Çünkü doğuştan gelen katarak ya da glokom tarzında hastalıkları önceden tespit etmek çok önemlidir. Ama ilerleyen yaşlarda, görme gelişimi devam ettiği için belirli aralarla rutin kontrolleri de yapmak gerekiyor. Genelde 2,5 veya 3 yaşında göz muayenelerini tekrarlamak ya da yıllık kontrollerle okul çağına kadar çocuğun muayenelerini devam ettirmek gerekiyor" diye konuştu.

Çocukların aslında 3 yaşından önce ekrana bağımlı kalmamaları gerektiğini belirten Aygül, "Ancak günümüz teknolojisi ve çevremizdeki etkenler sebebiyle bunun mümkün olmadığını görebiliyoruz. Maalesef, günümüz şartlarında ekransız bir hayat düşünülemiyor. Sadece çocuk değil, yetişkinler için de en önemli kural, 20-20-20'dir. 20 dakika ekrana baktıktan sonra, 20 saniye 20 adım uzaklıktaki bir mesafeye bakıyoruz. Ama çocuklarda ekran süresini mutlaka kısıtlamak gerekiyor. İlkokul çağındaki çocuklar tabletle biraz uzun süre ilgileniyorlar. Onların sürelerini mutlaka 1 saatle sınırlandırmak gerekiyor" dedi.

Göz tansiyonunun özellikle çok sinsi giden bir hastalık olduğuna da dikkat çeken Aygül, "Ailede varsa, hiç şikayet olmadan mutlaka kontrollerin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda diyabet ve sarı nokta hastalığı da şikayetlere sebep olmadığı için sadece muayenelerde anlaşılmaktadır. Sadece rutin kontrollerle teşhis konulabilir. Erken dönem teşhis konulmasıyla da körlükten korunulabilir. Görmek yaşamaktır. Göz sağlığı yaşam kalitesidir. Kendimiz ve sevdiklerimiz için bir adım atalım. Gözlerimizi sadece görmek için değil, daha sağlıklı bir geleceğe bakmak için de kullanalım" şeklinde konuştu.