Uzmanından uyarı: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olun

Kadınlarda İYE görülme sıklığının daha fazla olmasının nedeni, üretranın kısa olması ve genital bölge enfeksiyonlarının kolaylıkla idrar yollarına bulaşabilmesidir.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, genç kadınların yüzde 30'u, tüm kadınların ise yaklaşık yüzde 50'si hayatlarının bir döneminde en az bir kez bu enfeksiyonu geçirdiğini belirtti.

''En sık E. Coli bakterisi etkendir''

İYE'lere en sık neden olan bakterinin Escherichia coli (E. Coli) olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mocan, "Bunun dışında Stafilokok, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterokoklar ve uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı olarak Candida gibi mantarlar da etken olabilir. Özellikle kateter kullanımı, bu enfeksiyonların gelişme riskini artırmaktadır. Alt idrar yollarında meydana gelen enfeksiyonlar 'sistit' ve 'üretrit', üst idrar yollarını etkileyenler ise 'pyelonefrit' olarak adlandırılır. Alt idrar yolu enfeksiyonlarında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve idrar kaçırma gibi belirtiler görülürken; pyelonefritte ateş, bel ağrısı, bulantı, kusma ve genel durum bozukluğu ön plandadır" şeklinde konuştu.

Tanı ve tedavide gecikmeyin

"İdrar yolu enfeksiyonlarında tanı genellikle idrar tahlili ve idrar kültürü ile konulur" diyen Mocan, "Tedavi, enfeksiyonun yerine, şiddetine, hastanın yaşı ve gebelik durumu gibi faktörlere göre planlanır. Uygun antibiyotik kullanımı, bol su tüketimi, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve düzenli takip büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Gebelikte ve çocuklarda daha önemli

"Gebelerde İYE'ler, düşük doğum ağırlıklı bebeklere veya erken doğumlara neden olabilir" diyen Prof. Dr. Mocan, "Bu nedenle gebelerin her ay düzenli idrar tahlili yaptırması önerilir. Akut pyelonefrit görülen gebeler mutlaka hastaneye yatırılarak serum tedavisi ile izlenmelidir. Çocuklarda ise huzursuzluk, idrarda kötü koku, ateş, karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Erken teşhis, ileride oluşabilecek böbrek hasarlarının önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

Korunma yolları

Prof. Dr. Ziya Mocan idrar yolu enfeksiyonlarından korunma yollarını şöyle sıraladı:

"Bol su tüketimi (günde 2,5-3 litre)

Kişisel hijyen ve genital bölge temizliği

Islak mayo ile uzun süre kalmaktan kaçınmak

Ayakları sıcak tutmak

Soğuk havalarda dikkatli olmak

Cinsel hijyene dikkat etmek

Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak"