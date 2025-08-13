Uzmanlardan kanser hastaları için uyarılar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Onkoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Atilla Yıldırım, kanser tanısı alan veya tedavi sürecinde olan hastalar için önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Yıldırım, yaptığı açıklamada "Kanser tanısı aldıysanız ya da tedavi sürecindeyseniz doğru beslenme, vücudunuzun tedaviye daha iyi yanıt vermesi ve kendinizi daha iyi hissetmeniz açısından çok önemlidir. Bu süreçte; vücudunuzun enerjiye, proteine ve bağışıklık sistemini destekleyecek besin öğelerine daha çok ihtiyacı vardır. Ayrıca yaz dönemleri de kanser hastaları için bazı riskler barındırır. Bu hastalar; küçük ve sık öğünler tüketmeli, (günde 3 ana, 2-3 ara öğün şeklinde beslenmeli, açlık hissetmese bile düzenli yemeye çalışmalı) protein alımına özen göstermeli, (vücudun onarımı ve bağışıklık için proteine ihtiyacı olduğundan yumurta, süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, baklagiller gibi besinler tüketmeli, her öğünde bir protein kaynağı bulunmasına özen göstermeli) renkli ve dengeli bir tabak hedeflemeli, (farklı renklerde sebze ve meyveler bağışıklığı desteklediğinden her gün sebze ve meyve tüketmeye çalışmalı) bol sıvı tüketmeli, (günde en az 8-10 bardak/1.5-2 litre sıvı almalı: su, çorba, komposto, ayran ve bitki çayları iyi tercihlerdir) bulantı ve ağız yaralarına dikkat etmeli, (bulantı varsa kuru ve kokusuz yiyecekler/kraker, haşlanmış patatesvb. tercih etmeli) ağız yaralarında baharatlı, asitli, sıcak yiyeceklerden kaçınmalı (soğuk ve yumuşak gıdalar tüketmeli) gıda hijyenine dikkat etmeli, (çiğ et, yumurta ve pastörize edilmemiş ürünlerden kaçınmalı, sebze ve meyveleri iyice yıkamalı, açıkta satılan yiyecekleri tüketmemeli, yemekler iyi pişmiş ve taze olmalı) takviyeler ve özel ürünler kullanmalı, (bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalı) yemek saatlerinde sevdikleriyle birlikte olmalıdır. Beslenme hem fiziksel hem ruhsal iyilik için önemlidir" dedi.

"Beslenme, kanser tedavisinin destekleyici bir parçasıdır"

"Beslenme, kanser tedavisinin destekleyici bir parçasıdır" diyen Yıldırım "Kişiye özel planlama için mutlaka doktorunuz ve diyetisyeniniz ile görüşün. Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışı, özellikle kanser tedavisi gören bireyler için bazı riskleri beraberinde getirebilir. Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi gibi tedaviler vücut direncini düşürebilir ve vücudun ısıya karşı verdiği yanıtı değiştirebilir. Bu nedenle, yaz mevsiminde kanser hastalarının bazı önlemleri alması son derece önemlidir. Kanser hastaları öncelikle güneşten korunmalıdır. 11.00-16.00 saatleri arası, güneş ışınlarının en dik ve zararlı geldiği zamanlar olduğundan mümkünse dışarı çıkılmamalı, dışarı çıkılması gerekiyorsa geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve ince, açık renkli, pamuklu kıyafetler kullanılmalı, cilt hassas veya radyoterapi gördüyse güneşe maruz bırakılmamalı, en az SPF 30 içeren bir güneş koruyucu kullanılmalı ve 2-3 saatte bir yenilenmeli. Bol sıvı tüketmelidir. Sıcak havalarda vücut daha fazla sıvı kaybettiğinden günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterilmeli; kola, kahve gibi kafeinli içecekler yerine su, ayran, ev yapımı komposto, maden suyu tercih edilmelidir. Beslenmelerine dikkat etmelidir. Yazın besinlerin bozulma riski arttığından açıkta satılan, taze olmayan gıdalardan uzak durulmalı; sütlü tatlılar, et ve tavuk içeren yemekler taze hazırlanmalı ve uygun koşullarda saklanmalı; meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı; bozulmuş, ekşi tat veya koku veren hiçbir gıdayı tüketilmemeli; dışarıda yemek yenilecekse güvenilir yerler tercih edilmeli. Serin ve havalandırılmış ortamlarda bulunmalıdır. Evde, odalar havalandırılmalı, doğrudan güneş alan pencereler, perdeyle kapatılmalı; gerekiyorsa vantilatör veya klima kullanılmalı ama direkt üfleyen hava akımından kaçınılmalı, sıcak havalarda dinlenmeye ve uyku düzenine dikkat edilmelidir. Hijyen kurallarına özen göstermelidir. Terleme nedeniyle cilt tahrişi olabildiğinden günlük banyo yapılmalı ve cilt, temiz ve kuru tutulmalı; kalabalık ve kapalı ortamlarda enfeksiyon riski arttığından bağışıklık zayıfsa bu tür ortamlardan kaçınılmalı; eller, sık sık sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır. Yolculuk planlıyorsa doktora danışmalıdır. Seyahat edilecekse öncesinde mutlaka doktor ile görüşülmeli; ilaçlar yanımıza alınmalı ve saklama koşullarına dikkat edilmeli; uzun süreli yolculuklarda güneşe maruz kalınmamalı; bol su içilmeli, sık sık mola verilmelidir. Yaz tatili nedeniyle tedavi ya da kontrol planı aksatılmamalı; gerekirse gidilen yerdeki hastaneler ile iletişime geçilmeli; tatil planı yapmadan önce onkoloji ekibi ile görüşülmelidir" uyarılarında bulundu.