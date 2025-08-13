Yaz sıcakları varisleri tetikliyor

Yaz sıcaklarıyla birlikte varisli hastaların şikayetlerinin önemli ölçüde artığına dikkat çeken Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Salih Salihi, sıcak havalarda toplardamarların genişlediğini, bunun da varislerin daha belirgin hale gelmesine yol açtığını belirtti. Doç. Dr. Salihi, "Bu durum; ağrı, şişlik, ağırlık hissi ve kaşıntı gibi şikayetlerin artmasına neden olabilir" diye konuştu.

Yaz sıcaklarında şikayetlerin artmasının doğal olduğunu ancak doğru önlemlerle bu sürecin rahat atlatılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Salihi, "Hastalarımız önerilere dikkat ederse, yaz mevsimini sağlıkla ve keyifle geçirebilirler" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Salihi, yaz aylarında varis şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulundu: "Bol su için. Vücudu susuz bırakmayın, pıhtı riskini azaltın. Sağlıklı beslenin. Balık, kiraz, yaban mersini, muz, kavun, zencefil gibi gıdalar tüketin; aşırı tuz, baharat, kahve, alkol ve sigaradan uzak durun.

Hafif egzersiz yapın. Yüzme, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri serin saatlerde tercih edin.

Bacaklarınızı yüksekte tutun. Dinlenirken kalp seviyesinin üzerinde olmasına özen gösterin.

Bacak bacak üstüne atmayın. Kan dolaşımını yavaşlatan bu pozisyondan kaçının. Rahat kıyafetler giyin. Dar giysiler yerine bol ve hafif kumaşları tercih edin. Düz ayakkabı kullanın Sportif ve ortopedik ayakkabılar giyin, yüksek topuktan uzak durun. Gölgede kalın. Güneşe uzun süre maruz kalmayın, serin ortamlarda dinlenin. Sıcak sudan kaçının. Ilık suyla kısa süreli duş yapın. Varis çorabı kullanın. Doktor tavsiyesiyle doğru basınç ve beden seçin."