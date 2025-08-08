Psikiyatri uzmanı uyardı: "Anksiyete sadece endişe değildir"

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Akif Taşdemir, toplumda sıkça görülen fakat göz ardı edilen bir ruhsal sağlık sorunu olan anksiyeteye dikkat çekti.

Anksiyete belirtileri

Anksiyete hem zihinsel hem de fiziksel belirtiler ile kendini gösterebildiğini söyleyen Dr. Akif Taşdemir, "Kişide en sık görülen semptomlar arasında; Sürekli endişe hali, huzursuzluk ve gerginlik, konsantrasyon güçlüğü, uyku problemleri, kas gerilimi, çarpıntı ve nefes açlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler farklı bir sağlık sorunun da belirtisi olabileceğini unutmamak gerekir. Bu anlamda bu belirtilerin birini ya da bir kaçını yaşayanların mutlaka bir uzman doktora muayene olması gerekmektedir" diye konuştu.

Anksiyete ile baş etme

Dr. Akif Taşdemir şunları söyledi:

"Anksiyete kişinin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun da olabilir, mutlaka profesyonel destek alınması gereken yoğunlukta ve şiddette de olabilir. Bu ayrımı belirleyen etkenler kişinin sosyo-kültürel ve hatta ekonomik düzeyi sosyal ve aile ilişkilerinin yapısı, özellikle çocukluk çağı olmak üzere geçmiş yaşantısı ve travmaları, fiziksel sağlık durumu ve gündelik aktivite seviyesidir. Hafif düzeyde anksiyete nefes ve gevşeme egzersizi gibi basit yöntemler ile iyileştirilebilir ve yönetilebilir. Ancak yoğun, şiddetli, işlevselliği düşüren anksiyetenin tedavisi için mutlaka destek alınmalıdır. İlaç tedavisi ve psikoterapi başlıca tedavi yöntemleridir. Unutmayın ki, anksiyete tedavi edilebilir bir durumdur. Yardım istemek güçsüzlük değil kendine özen ve öz saygının gereğidir. Ruh sağlığı konusunda çevremizde de farkındalık oluşturmak adına anksiyete belirtileri yaşayanları kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimsel olarak tedavi yöntemlerine yönlendirmemiz büyük önem taşımaktadır."