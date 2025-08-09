Kontakt lens kullananlar dikkat! Bu hatalar göz sağlığını tehdit ediyor

Yanlış lens kullanımı; göz enfeksiyonları, kornea tahrişi ve hatta kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle hem lens bakımına hem de düzenli göz kontrollerine önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İşte lens kullanırken dikkat edilmesi gereken temel kurallar:

Hijyene dikkat: Lens takmadan ve çıkarmadan önce eller mutlaka sabun ve su ile yıkanmalı, tüy bırakmayan havluyla kurulanmalı. Lens kabı her gün temizlenmeli ve birkaç ayda bir yenilenmeli.

Kullanım süresine uyun: Günlük, haftalık veya aylık lensler, süre sonunda mutlaka değiştirilmelidir. Geceleri lensle uyumak, özellikle gece kullanımına uygun olmayan modellerde, göz sağlığını tehlikeye atar.

Doğru solüsyon kullanın: Temizlik için yalnızca göz doktorunun önerdiği lens solüsyonları tercih edilmeli. Musluk suyu, şişe suyu veya tükürük gibi hijyenik olmayan sıvılardan uzak durulmalı.

Rahatsızlık hissinde lensi çıkarın: Kızarıklık, yanma, batma veya ağrı durumunda lens kullanımı bırakılmalı ve hemen göz doktoruna başvurulmalı.

Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin: En az yılda bir kez göz muayenesi yapılmalı, lensin göz yapısına uygunluğu kontrol edilmeli.

Su temasından kaçının: Yüzme, duş veya sauna sırasında lens kullanılmamalı, çünkü su, lens yüzeyine mikroorganizma bulaştırarak enfeksiyon riskini artırıyor.

Uzmanlar, lens kullanıcılarının bilinçli davranarak bu kurallara uyması halinde hem kullanım konforunun artacağını hem de olası göz rahatsızlıklarının önüne geçilebileceğini söylüyor.