Kalp ve bağışıklık sistemini güçlendiren mucizevi meyve

Uzman Diyetisyeni Betül Merd, üzümün uzun süreli tüketiminin birçok faydası olduğunu söyleyerek, "Dengeli tüketilen üzüm, kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir" dedi.

Her çeşit üzümün aromasının kendine has olduğunu söyleyen Diyetisyen Betül Merd, "Üzüm yaz mevsimiyle birlikte manav tezgâhlarını renklendiren, çocukluğumuzun bağ bozumlarını hatırlatan bir meyve; hem sofralara hem de sağlığa bereket getirir. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan bu kıymetli meyve, sadece lezzetiyle değil, vücuda sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Üzüm, ince kabuklu ve sulu yapısıyla tatlı bir meyvedir. Asmanın meyvesi olarak üzüm, sıcak ve güneşli iklimlerde gelişir. Bu nedenle yaz aylarının en olgun hallerinde toplanır. Beyaz, siyah, kırmızı, mor gibi pek çok rengi vardır ve her bir çeşidinin aroması kendine hastır. Tatlılığı doğal şekerlerden gelir. Bu nedenle hem enerji verir hem de damakları tatlandırır. Türkiye, üzüm yetiştiriciliğinde dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Ege Bölgesi başta olmak üzere Manisa, Denizli, İzmir gibi iller hem sofralık hem kurutmalık üzüm üretiminde ön plandadır. Sıcak iklim isteyen üzüm, aynı zamanda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de verimli şekilde yetiştirilebilir. Üzüm çok sayıda alt türe sahiptir ve kullanım amaçlarına göre gruplandırılır: Sofralık üzümler, kurutmalık üzümler ve şaraplık üzümler" dedi.



"HER BİR TÜRÜN İÇERDİĞİ ANTİOKSİDAN VE ŞEKER MİKTARI FARKLILIK GÖSTEREBİLİR"

Merd, üzümün su oranı yüksek olduğu için enerji veren bir meyve olduğunu söyleyerek, "Her bir türün içerdiği antioksidan ve şeker miktarı farklılık gösterebilir. Özellikle koyu renkli üzümler, fenolik bileşenler açısından daha zengindir. Üzümün besin değeri nasıldır dersek; üzüm, su oranı yüksek ve doğal şeker içeriği nedeniyle enerji veren bir meyvedir. 100 gram taze üzüm yaklaşık 70-80 kilokalori içerir. Bunun yanında C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyum, bakır, manganez gibi mineraller, resveratrol ve flavonoidler gibi antioksidan bileşenler açısından da zengindir. Resveratrol, üzümün özellikle kabuğunda bulunan bir birleşiktir ve son yıllarda kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.



"ENERJİ VERİR, YORGUNLUK HİSSİNİ AZALTABİLİR"



Dengeli tüketimde üzümün kalp ve sindirim sistemini destekleyeceğini söyleyen Merd, "Uzun süreli ve dengeli tüketimde üzümün şu faydalarından söz etmek mümkündür. Kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini destekler, kabızlığa karşı faydalı olabilir. Cilt sağlığına katkı sağlar, özellikle çekirdekli türlerde anti-aging etkiler gözlenebilir. Enerji verir, yorgunluk hissini azaltabilir. Ancak bu faydaları görmek için üzümü işlenmemiş ve doğal haliyle tüketmek gerekir. Paketli meyve suları veya üzüm şekerlemeleri aynı faydayı sağlamaz. Üzüm tüketiminde nelere dikkat edilmeli dersek de; üzüm sağlıklı bir meyvedir ama porsiyon kontrolü çok önemlidir. Özellikle insülin direnci, diyabet ya da kilo kontrolü hedefi olan bireylerde aşırı tüketimi önerilmez. Taze üzüm için bir porsiyon yaklaşık 15-20 tane (bir küçük salkım) olarak düşünülebilir. Kuru üzüm ise yoğun şeker içerdiğinden bir yemek kaşığı kadar ile sınırlandırılmalıdır. Üzümü yanında çiğ badem ya da yoğurt gibi protein içeren gıdalarla birlikte tüketmek, kan şekerinin daha dengeli seyretmesini sağlar" dedi.