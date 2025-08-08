Yorgunluğunuzun nedeni vitamin eksikliği olabilir

Sıvı kaybına bağlı öğün atlama, soğuk içeceklerle beslenmenin geçiştirilmesi ya da yeterince dengeli beslenememe gibi nedenlerle vücudun bazı önemli yapıtaşlarını kaybettiğine dikkat çeken Diyetisyen Erden, bu tabloya halsizlik ve yorgunluğun da eklendiğini ifade etti.



Yaz aylarında et, yumurta gibi demir açısından zengin besinlerin yeterince tüketilmemesi ile birlikte çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin öğünlerle birlikte alınmasının demir emilimini bozduğunu vurgulayan Diyetisyen Erden, bu durumun yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini artırabildiğini kaydetti. B12 vitamini eksikliğinin de benzer şekilde yorgunluğa yol açtığını belirten Diyetisyen Erden, özellikle sebze-meyve ağırlıklı yaz beslenme tarzının B12 alımını kısıtlayabildiğini, bunun da hafıza problemleri, karıncalanma, uyuşma gibi nörolojik belirtilere neden olabildiğini söyledi.



"HAYVANSAL GIDALARI İHMAL ETMEYİN"

B12 vitamininin DNA yapımında rol aldığını ifade eden Diyetisyen Erden "Eksikliğinde kafa karışıklığı, çabuk unutma, uyuşma, karıncalanma gibi belirtilerin yanında en başta yorgunluğa sebep olur. B12 çoğunlukla hayvansal gıdalarda bulunur. Yaz aylarının gelmesiyle beraber sebze meyve ağırlıklı beslenmek B12 alımının yetersizliğine sebep olabilir. Bu da doğrudan halsizlikle ilişkilidir" diye konuştu.



"FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ ALKOLLE ARTIYOR"

Tatillerle birlikte artan alkol tüketiminin vücutta folik asit düzeylerini düşürdüğünü belirten Diyetisyen Erden, folik asidin kırmızı kan hücrelerinin üretiminde görevli olduğunu ve eksikliğinde kansızlıkla beraber halsizlik görülebildiğini ifade etti. Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve yumurtanın düzenli tüketilmesinin bu eksikliği önlemeye yardımcı olacağını söyledi.



"EN ÖNEMLİ D VİTAMİNİ KAYNAĞI GÜNEŞ IŞINLARI"

Yağda çözünebilen ve vücutta depolanan bir vitamin olan D vitaminin kemik metabolizması için alınması gerektiğini ve vücudun bağışıklığında önemli bir rol oynadığını dile getiren Diyetisyen Erden "En önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Bitkisel ve hayvansal gıdalardan da sağlanabilen D vitamini, eksikliği en sık görülen vitaminlerdendir. D vitamini eksikliği olanlarda yorgunluk, halsizlik ve kas ağrıları önemli belirtiler olarak sayılabilir" dedi.



"TERLEME MİNERALLERİ DE GÖTÜRÜYOR"

Yaz aylarında artan terlemeyle birlikte sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin kaybının da yorgunluk sebebi olduğunu anlatan Diyetisyen Erden, potasyum eksikliğinde kas ağrıları, kramplar; sodyum eksikliğinde ise aşırı su tüketimiyle beraber halsizlik, yorgunluk görülebileceğini belirtti. Sodyum eksikliğinin yetersiz tuz alımı, tuz almadan fazla miktarda su tüketilmesi, böbrek hastalıkları, kusma ve terlemeye bağlı olarak vücuttan tuz kaybedilmesi gibi nedenlerle ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Yüksek sıcaklık ve alkolün magnezyum kaybını artırarak enerji üretimini aksattığına değinen Diyetisyen Erden, şiddetli magnezyum eksikliğinde kas krampları, uyuşma, dikkatte azalma gibi belirtilerin de ortaya çıktığını söyledi. Bu eksikliklerin mutlaka beslenme yoluyla giderilmesini tavsiye etti.