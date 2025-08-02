Şizofreni tedavisinde umut: Lama tüyü

Nanokor adı verilen küçük proteinler, beyin işlevlerini iyileştirmede umut vadediyor.

Fransız araştırmacılar, lama tüylerinden elde ettikleri antikorları (bağışıklık sistemini koruyan proteinler) kullanarak "nanobody" adı verilen küçük bir antikor parçası tasarladıklarını açıkladılar.

Bu nanobody, beyin içindeki sinirsel aktiviteyi düzenleyen bir nörotransmiteri tetikliyor. Nörotransmiterler, bir sinir hücresinden diğerine mesaj taşıyan kimyasal moleküller.

KAN-BEYİN BARİYERİNİ GEÇİYOR

Fonksiyonel Genomik Enstitüsü'ndeki bilim insanları molekülü damar ya da kas içine enjekte ettiğinde, kan-beyin bariyerini aşarak beyin reseptörlerine etkin şekilde ulaştığını gördü. Bu bariyer, beyninizi zararlı maddelerden koruyan sıkı kilitli bir hücre katmanıdır.

Fareler üzerinde yapılan iki testte, nanobody'lerin bilişsel bozuklukları düzelttiği bulundu.

Sadece bir enjeksiyonla bilişsel fonksiyonlarda iyileşme gözlendi ve etkisi bir hafta boyunca sürdü. Şimdi, bu bulguların şizofreni tedavisinde yeni bir yol olup olmadığının anlaşılması için klinik çalışmalar gerekiyor.