Araştırmayla kanıtlandı! Kolesterolü yükseltmiyor aksine düşürüyor!

Uzun süre boyunca özellikle "kötü" LDL kolesterolün fazla yumurta ile arttığı düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, sorumlunun yumurtadaki kolesterol değil, doymuş yağlar olduğunu ortaya koydu.

Doymuş yağların LDL kolesterolü artırdığı, buna karşın yumurtanın kendi kolesterolünün bu etkiyi yapmadığı görüldü. Araştırmada, 61 yetişkin beş hafta boyunca üç farklı beslenme programını takip etti.

Deneklerin bir bölümüne kolesterolü yüksek, ama yağ oranı düşük diyet (günde 2 yumurta) uygulandı. İkinci bölüme kolesterolü düşük, ama yağ oranı yüksek diyet (yumurtasız) uygulanırken, deneklerin son bölümüne de kontrol diyeti (haftada 1 yumurta, yağ oranı yüksek) yapıldı.

Sonuçlar ise çarpıcı oldu. Doymuş yağ oranı yüksek diyetler LDL kolesterolü artırırken, günde iki yumurta içeren ama yağ oranı düşük diyet LDL kolesterolü düşürdü. Araştırmayı yapan Jonathan Buckley, "Kolesterolü artıran asıl etken yumurta değil, doymuş yağlardır" dedi. Genelde uzmanlar "çok yumurta kolesterolü yükseltir" derken, son araştırma bunun artık geçerli olmadığını ortaya koydu.

Kaynak: A Haber arşiv