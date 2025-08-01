Uzmanından kadınlara yaz uyarısı

Yaz mevsimi keyifli bir tatil ve bolca dinlenme anlamına gelirken, kadınlar için bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Sıcaklık ve nemin artması, özellikle vajinal bölgede bakteri ve mantarların üremesi için uygun ortamlar oluşturuyor. Deniz, havuz ve plaj keyfi sırasında dikkat edilmeyen bazı alışkanlıklar, vajinal enfeksiyonların gelişme riskini artırabiliyor.

Vajinanın doğal florasında bulunan faydalı bakteriler, bu bölgede zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Buradaki dengenin enfeksiyonlardan korunmada kritik bir rol oynadığını söyleyen Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, yaz aylarında sık görülen vajinal enfeksiyonlardan korunmak için önerilerde bulunuyor.

"Islak mayo ve bikiniyle beklemeyin"

Dr. Sevgi Sarı Demir, deniz ya da havuz sonrası ıslak mayo ve bikiniyle uzun süre kalmanın vajinal bölgenin nemli kalmasına ve mantar başta olmak üzere enfeksiyon riskinin artmasına neden olduğu belirterek, "Bu yüzden deniz veya havuzdan çıktıktan sonra mayo ve bikini altınızı mümkün olduğunca kısa sürede kuru olanla değiştirmeye özen gösterin. Özellikle yaz aylarında sık duş almak hijyen açısından yeterlidir. Sanılanın aksine, genital bölgenin sık sık ve sabunla temizlenmesi, bölgedeki koruyucu bakterileri azaltarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, sadece su ile ve gerektiği kadar temizlik yapılması önerilir. İntim temizlik ürünleri de fazla kullanıldığında vajinal pH dengesini bozabilir" dedi.

"Pamuklu iç çamaşırı giyin"

Sentetik kumaşların yapıları nedeniyle bölgenin hava almasını engelleyip nemin hapsolmasına yol açtığını belirterek Dr. Demir, "Pamuklu iç çamaşırı kullanmak ve iç çamaşırını günlük olarak değiştirmek, genital bölgenin kuru ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yaz aylarında dar pantolon veya tayt gibi giysilerin giyilmesi de vajinal bölgede hava sirkülasyonunu engelleyerek nem birikimine ve ısı artışına yol açar. Bu durum ise mantar ve bakteri gelişimi için oldukça uygun bir ortam oluşturur. Bol, pamuklu ve nefes alan kıyafetler tercih etmek enfeksiyon riskini azaltır. Adet dönemlerinde uzun süre aynı ped ya da tamponla kalmak, bakterilerin hızlı bir şekilde çoğalmasına yol açabilir. Pedlerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi ve tampon kullanılıyorsa en fazla dört saatte bir değiştirilmesi enfeksiyon riskini azaltır" diye konuştu.

"Antibiyotik sonrası probiyotik tüketin"

Antibiyotikler veya bağışıklık sistemini baskılayan kimi ilaçların yararlı bakterilere zarar vererek vajinal floranın bozulmasına neden olabildiğini kaydeden Demir, "Bu gibi ilaçları almanız gerekiyor ise ev yapımı yoğurt, doğal turşu gibi probiyotik içeren besinlerin tüketilmesi, vücut dengesinin korunmasına ve yeniden sağlanmasına katkıda bulunur" dedi.