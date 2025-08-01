Akciğer kanserinde erken teşhis tedavide başarıyı artırıyor

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli, akciğer kanserinde erken teşhisin tedavide başarıyı artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Levent Elbeyli, 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 2 milyonun üzerinde insanın akciğer kanseri tanısı aldığını ve 1,5 milyon civarında insanın akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Akciğer kanserinin, ülkemizde ve dünyada erkeklerde en sık görülen, kadınlarda da görülme sıklığı gittikçe artan ve yaşam kaybının en yüksek olduğu kanserler arasında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Elbeyli, "Ülkemizde halen akciğer kanseri hastalarının genellikle ileri evrede tanı almaktadır. Erken evrelerde yakınmaların az olması ya da olmaması, hastaların genelinin sigara içmesi, yakınmalarını önemsememeleri ve basit nedenlere bağlı olduğunu düşünmeleri nedeniyle başvuru sürecini genellikle geciktirmektedir. Erken teşhis ise tedavide başarıyı artırmakta, hastalara ameliyat olabilme şansı sunmakta ve hastaların yaşam sürelerini uzatmaktadır. Akciğer kanseri açısından risk taşıyanlarda düzenli sağlık kontrolleri erken teşhis için en etkili yöntemlerdir. Özellikle sigara ve diğer tütün ürünlerini tüketen, mesleki olarak risk altında bulunan ve ailesinde akciğer kanseri olan bireylerin daha dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Prof. Dr. Elbeyli, "Şikayetlerinizi önemseyin ve mutlaka kontrolleriniz yaptırın. Öncelikle akciğer kanserine yakalanmamak, erken teşhis ile cerrahi ve onkolojik yeni yöntemlerle sağlıklı uzun yaşam mümkün olabilmektedir" diye konuştu.