Uzmanı en sık yapılan beslenme hatalarına dikkat çekti

Yaz tatilinde sağlıklı ve dengeli beslenmenin mümkün olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yaz aylarında en sık yapılan beslenme hatalarının dışarıda yemek yeme sıklığının artması, sebze ve protein tüketiminin azalması ve gece geç saatlerde yüksek kalorili tatlıların tüketilmesi olduğunu söyledi.

Arabalı, bu yanlış alışkanlıkların birkaç gün içinde halsizlik, sindirim sorunları ve kilo artışıyla sonuçlanabileceğini vurguladı.

Plajda geçirilen uzun saatlerin öğün düzenini bozabileceğine dikkat çeken Arabalı, "Ancak planlama yaparak ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak bu süreci hem keyifli hem sağlıklı geçirebiliriz" dedi.

Kahvaltıda meyveyle birlikte yoğurt ya da tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sandviç tüketmenin gün boyu enerji sağlayacağını belirten Arabalı, öğle yemeklerinde hafif sandviç ya da peynirli salataların, akşam yemeklerinde ise ızgara balık ve zeytinyağlı sebzelerin tercih edilmesini önerdi.

"Mini soğutucu sizi fast food'dan korur"

Arabalı, sıcak havalarda açıkta satılan sütlü tatlılar, dondurmalar ve mayonezli yiyeceklerin gıda zehirlenmesi riskini artırdığını, bunun yerine evden çıkarken soğuk yoğurt, meyve, sandviç dolu bir çanta hazırlamanın daha sağlıklı olacağını ifade etti.

Haşlanmış yumurta, tam buğday ekmekle yapılmış sandviçler, ev yapımı yulaf barlar, şekersiz enerji topları, kuruyemiş, taze yaz meyveleri, salatalık, havuç ve küçük domates gibi atıştırmalıkların hem serinletici hem de besleyici olduğunu vurgulayan Arabalı, düzenli aralıklarla bu tarz yiyeceklerin tüketilmesinin kan şekerini dengede tuttuğunu söyledi.

"Su tüketimini ihmal etmeyin"

Terleme ve tuz kaybıyla birlikte yaz aylarında vücutta sıvı dengesinin kolayca bozulabileceğine dikkat çeken Arabalı, "Su, ayran, şekersiz buzlu çay ve nane-limonlu maden suyu sıcak günler için iyi alternatiflerdir. Güneş altında uzun süre kalmamalı ve her zaman yanınızda bir su şişesi taşımalısınız. Kısa yürüyüşlerde bile birkaç yudum su içmek gerekir" dedi.

"Mutfaklı konaklamaları tercih edin"

Yaz tatilinde tüm öğünlerde dışarıda yemek zorunda kalmamak için mutfaklı konaklama seçeneklerinin değerlendirilebileceğini belirten Arabalı, "Yemeklerinizi planlayın. Ne zaman ve nerede ne yiyeceğinize önceden karar vermek sürprizleri azaltır. Kızartmalardan uzak durun, kalamar, sigara böreği ve patates gibi yiyecekler yerine ızgara ve haşlama tercih edin" dedi.

"Deniz kenarında ızgara balık ve salata en iyi tercih"

Deniz kenarında yemek yiyenler için önerilerde bulunan Arabalı, ızgara balık ve salatanın en iyi seçeneklerden biri olduğunu belirterek, "Zeytinyağlı sebzeler -örneğin enginar, kabak, taze fasulye- ile yoğurtlu mezelerden cacık ve haydari, tam buğday ekmeğiyle dengelenmiş porsiyonlar, pilav yerine bulgur ya da salata tercih edebilirsiniz" dedi.

Arabalı, uzak durulması gereken yiyecekleri ise şöyle sıraladı: "Her ne şekilde olursa olsun kızartmalar; gıda zehirlenmesine yol açabilen açıkta satılan dondurma ve sütlü tatlılar; vücudu susuz bırakan kavrulmuş çekirdek, tuzlu kuruyemiş ve işlenmiş etler ile su kaybını artıran şekerli ve alkollü içecekler."