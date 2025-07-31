Sessiz tehlike: Hepatit B hakkında bilmeniz gerekenler...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Hepatit B'nin, kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşan bir karaciğer enfeksiyonu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Korunmasız cinsel ilişki, sterilize edilmemiş iğneler, manikür-pedikür aletleri veya dövme ekipmanları ve anneden bebeğe doğum sırasında bulaşma en yaygın yollardır. Hastalık, yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir ve teşhis edilmediğinde karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir" dedi.

"1998 öncesi doğanlar risk altında"

Türkiye'de Hepatit B aşısının 1998 yılında çocukluk çağı aşı takvimine dâhil edildiğini söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu tarihten itibaren doğan nesiller büyük oranda aşı ile korunurken, 1998 öncesi doğan milyonlarca kişi, çocukluk döneminde bu aşıdan faydalanamadığı için Hepatit B virüsüne karşı doğal bir korumaya sahip olmayabilir. Bu durum, söz konusu yaş grubundaki bireyleri enfeksiyon, taşıyıcılık ve buna bağlı gelişebilecek ciddi sağlık sorunları açısından risk altında bırakmaktadır. Hepatit B, kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşan bir karaciğer enfeksiyonudur. Korunmasız cinsel ilişki, sterilize edilmemiş iğneler, manikür-pedikür aletleri veya dövme ekipmanları ve anneden bebeğe doğum sırasında bulaşma en yaygın yollardır. Dünyada 300 milyondan fazla insanın Hepatit B virüsü ile yaşadığı tahmin edilmektedir; ancak bu kişilerin büyük bir çoğunluğu virüsü taşıdığından habersizdir. Hastalık yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir ve teşhis edilmediğinde karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir" diye konuştu.

1998 yılından önce doğanlar için test yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Leblebicioğlu, "İlk adım basit bir kan testi yaptırmaktır. Test sonucunda üç temel durum ortaya çıkabilir. Daha önce aşı olduysanız veya hastalığı geçirip doğal bağışıklık kazandıysanız, test sonucunuz bunu gösterecektir. Virüsle hiç karşılaşmamış ve aşı olmamışsanız, enfeksiyona karşı savunmasızsınız demektir. Bu durumda en kısa sürede Hepatit B aşısı olmanız gerekmektedir. Test sonucunuz pozitif çıkarsa, bu virüsü taşıdığınız anlamına gelir. Paniğe kapılmadan derhal bir uzmana başvurmanız hayati önem taşır. Unutmayın, erken teşhis sadece sizin sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda virüsü sevdiklerinize bulaştırma riskini de ortadan kaldırır. Sağlığınızı ertelemeyin, geleceğinizi riske atmayın. En yakın sağlık kuruluşuna başvurarak Hepatit B testi yaptırın" şeklinde konuştu.