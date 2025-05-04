Pestisit nasıl temizlenir? İşte Japonların yöntemi...

Kaynak: AA

BİLİMSEL BULGULAR

Tamamen arındırmak mümkün olmasa da, bilim insanları bu tür doğal yöntemlerin kimyasal kalıntıları büyük oranda azaltabildiğini vurguluyor. Açık erişimli bilimsel yayınlarda yer alan bulgulara göre:

Basit musluk suyuyla 1–2 dakikalık yıkama bile bazı pestisit türlerinde %40–60'lık bir azalma sağlayabiliyor.

Yapraklı sebzelerde yapılan bir çalışmada, sadece durulama yoluyla toplam kalıntının %43,7 ile %77'si arası yok edilebildi.

ScienceDirect'te yayımlanan bir araştırmada, ozon mikrobaloncuklarıyla yapılan temizlik işleminin çilek, kiraz ve kayısıda %80'in üzerinde pestisit giderimi sağladığı belirtildi.

Nano Letters dergisine göre, yıkama yüzeyde işe yarasa da, özellikle sert kabuklu meyvelerde (örneğin elma) iç tabakalardaki kimyasallar için en etkili yolun kabuğun soyulması olduğu ifade ediliyor.

Pestisit kalıntılarından tamamen kurtulmak imkânsıza yakın olsa da, doğru yıkama yöntemleriyle bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün. Tuz ve karbonat karışımı, ozonlu su, hatta ultrasonik temizlik teknikleri bir arada kullanıldığında, %80–90 oranında başarı sağlanabiliyor. Hem doğaya hem sağlığa daha saygılı bu yöntemler, modern mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday.