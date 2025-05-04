Pestisit nasıl temizlenir? İşte Japonların yöntemi...
Tarladan sofraya gelen meyve ve sebzeler, göründüğü kadar masum olmayabilir. Verimi artırmak, bitki hastalıklarını önlemek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan pestisitler, sağlığımızı tehdit ediyor. Peki pestisit nasıl temizlenir? Detaylar haberimizde.
Tarladan sofraya uzanan meyve ve sebzeler, dışarıdan ne kadar sağlıklı görünse de yüzeylerine yapışan pestisit kalıntıları ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Özellikle mevsimin gözdesi çilek, parlak rengi ve aromasıyla iştah kabartsa da, sıradan yıkama yöntemleriyle temizlenmesi neredeyse imkânsız hale gelen kimyasallarla dolu olabiliyor.
Pestisit riskinden uzak kalmak isteyenler için Japon mutfağından esinlenilen basit ama etkili bir yöntem öne çıkıyor. Sadece ılık su, tuz ve kabartma tozu ile hazırlanan bu karışım, meyve yüzeyindeki kimyasalları büyük oranda temizliyor.
NASIL TEMİZLENİR?
Çilekleri saplarını koparmadan yıkama kabına yerleştirin.
Her 1 litre ılık suya, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyin.
Karışımı iyice çözündürün ve meyveleri bu suyun içinde 10 dakika bekletin.
Ardından meyveleri soğuk musluk suyunda iyice durulayın.
Bu yöntem, çileğin hassas dokusuna zarar vermeden pestisit, mikrop ve toz gibi zararlı kalıntıları etkili biçimde arındırıyor. Aynı yöntem; böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi çilekgiller ailesine mensup meyveler için de uygulanabiliyor.
BİLİMSEL BULGULAR
Tamamen arındırmak mümkün olmasa da, bilim insanları bu tür doğal yöntemlerin kimyasal kalıntıları büyük oranda azaltabildiğini vurguluyor. Açık erişimli bilimsel yayınlarda yer alan bulgulara göre:
Basit musluk suyuyla 1–2 dakikalık yıkama bile bazı pestisit türlerinde %40–60'lık bir azalma sağlayabiliyor.
Yapraklı sebzelerde yapılan bir çalışmada, sadece durulama yoluyla toplam kalıntının %43,7 ile %77'si arası yok edilebildi.
ScienceDirect'te yayımlanan bir araştırmada, ozon mikrobaloncuklarıyla yapılan temizlik işleminin çilek, kiraz ve kayısıda %80'in üzerinde pestisit giderimi sağladığı belirtildi.
Nano Letters dergisine göre, yıkama yüzeyde işe yarasa da, özellikle sert kabuklu meyvelerde (örneğin elma) iç tabakalardaki kimyasallar için en etkili yolun kabuğun soyulması olduğu ifade ediliyor.
Pestisit kalıntılarından tamamen kurtulmak imkânsıza yakın olsa da, doğru yıkama yöntemleriyle bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün. Tuz ve karbonat karışımı, ozonlu su, hatta ultrasonik temizlik teknikleri bir arada kullanıldığında, %80–90 oranında başarı sağlanabiliyor. Hem doğaya hem sağlığa daha saygılı bu yöntemler, modern mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Kimler başvurabilir? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...
- Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı
- Görsel algınızı zorlayacak optik illüzyon testi: Bu filin kaç bacağı var?
- Kedilere asla verilmemesi gereken zararlı yiyecekler: Bu gıdaları uzak tutun!
- Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- Dacia Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı: Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu?
- 1 milyon TL konut kredisinin 7 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
- 2025 yaz tatili ne zaman? Okullar erken kapanacak mı? Bakan Tekin açıkladı
- e-YDS 2025/6 ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! 3 Mayıs hava durumu