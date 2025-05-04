Mevsim değişikliğinin getirdiği sağlık riskleri ve önlemler

Ani sıcaklık değişimleri, hava koşullarındaki dengesizlik ve gündüz-gece sıcaklık farkları, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

"Önlemler hastalıkların yayılmasını önlüyor"

Mevsim değişikliğiyle birlikte artan bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda da uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Ahmet Bilge, "Düzenli ve dengeli beslenmek, bol su içmek, yeterince dinlenmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, grip ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için aşı yaptırmak ve kalabalık ortamlardan uzak durmak önemlidir. Bu önlemler, hastalıkların yayılmasını engellemenin yanı sıra, kişisel sağlığın korunmasında da önemli rol oynar" şeklinde konuştu.

"Mevsim geçişleri depresif ruh haline neden olabilir"

Mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Uzm. Dr. Bilge, "Mevsim değişiklikleri, enerji seviyelerinde dalgalanmalara ve depresif ruh haline neden olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkıp doğal ortamda zaman geçirmek, egzersiz yapmak ve stres yönetimi tekniklerini uygulamak, psikolojik sağlığın korunmasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Ahmet Bilge, mevsim değişiklikleriyle birlikte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı bilinçli olmanın ve uygun önlemler almanın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmek için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.