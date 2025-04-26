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Kansızlığa asırlık çare! İşte Osmanlı hekimlerinin gizli silahı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 12:32
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Kansızlığa asırlık çare! İşte Osmanlı hekimlerinin gizli silahı...

Vücudumuzun sağlıklı işleyişi için hayati öneme sahip olan demir minerali, eksikliği durumunda birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Kansızlık, yorgunluk, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve cilt problemleri gibi rahatsızlıkların temelinde çoğu zaman demir eksikliği yatıyor. Peki kansızlık nasıl geçer? İşte demir depolarını dolduran besinler...

Demir, vücudumuzun enerji üretimi ve hücresel oksijen taşıması için hayati önem taşıyan hemoglobin proteininin temel yapı taşıdır. Yeterli demir alınmadığında, vücut enerji üretemez, hücreler oksijensiz kalır ve bu da sağlığımızı doğrudan etkiler.

Kaynak: AAKaynak: AA

Asırlar önce Antik Yunan hekimleri, bu soruna çözüm aramış ve demir açısından zengin besinlerin mucizevi etkilerini keşfetmişti.

Demir açısından en zengin besinler arasında tarih boyunca öne çıkan bir besin bulunur. Karaciğer, hem yüksek miktarda demir içerir . Hipokrat'ın yazılarında, halsizlik ve solgunluk çeken hastalara karaciğer tüketimi önerdiği belirtilir.

Kaynak: A HABER ARŞİV Kaynak: A HABER ARŞİV

Aynı şekilde, Galen, karaciğerin kan yapımını desteklediğini ve enerji verdiğini savunmuş. 3 Kansızlığa çareyi asırlar önce bulmuşlar Osmanlı hekimlerinin gizli silahı, demir iksiri Osmanlı mutfağında kullanılan ciğer, özellikle dana veya kuzu ciğeri, lezzetli bir yemek ve şifalı bir besin olarak tercih edilirmiş.

Kaynak: AAKaynak: AA

Örneğin, ciğer kebabı veya ciğer tava gibi yemekler, halk arasında kansızlığa karşı bir çare olarak görülmüş. Ancak yine de, kolesterol içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerekiyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

Osmanlı hekimlerinin gizli silahı, demir iksiri Deniz ürünleri, özellikle hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar, demir açısından zengin bir diğer besin grubu olarak karşımıza çıkıyor. Antik Yunan'da, kıyı bölgelerinde yaşayan halklar, balığı sadece bir besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda sağlık için bir ilaç gibi tüketirdi.

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