Kansızlığa asırlık çare! İşte Osmanlı hekimlerinin gizli silahı...

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Osmanlı hekimlerinin gizli silahı, demir iksiri Deniz ürünleri, özellikle hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar, demir açısından zengin bir diğer besin grubu olarak karşımıza çıkıyor. Antik Yunan'da, kıyı bölgelerinde yaşayan halklar, balığı sadece bir besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda sağlık için bir ilaç gibi tüketirdi.