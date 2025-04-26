Geçmeyen ses kısıklığına dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir

Ses kısıklığı; soğuk algınlığı, reflü, sigara kullanımı, sesin yanlış kullanımı ya da aşırı zorlanması gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

KBB hekimine başvurulmalı

Cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden biri olan ses terapisinin, ses ve konuşma patologları tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren KBB Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Bu yöntemde belirli sayıda seansla, ses hijyeni hakkında bilgilendirmeler yapılır ve çeşitli egzersizler öğretilir. Hasta bu egzersizleri hem terapist eşliğinde hem de evde uygulayarak sesini doğru kullanmayı öğrenir. Öğretmen, müezzin, imam, avukat ya da pazarda çalışan esnaf gibi sesini yoğun kullanan meslek gruplarında ses hijyenine özellikle dikkat edilmeli ve herhangi bir şikâyet durumunda gecikmeden KBB hekimine başvurulmalı" dedi.

Sesin yanlış kullanımı cerrahi ile sonuçlanabiliyor

Polip gibi iyi huylu lezyonların genellikle genel anestezi altında cerrahi ile çıkarıldığından bahseden KBB Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Ses teli felçleri ise tek ya da çift taraflı olabilir ve nedeni araştırıldıktan sonra takip sürecine göre terapiler ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Ses teli sulkusu gibi sesin yanlış kullanımına bağlı gelişen lezyonlar da yine ses terapisiyle ya da küçük cerrahi müdahalelerle giderilebilir. Granülomlar ise uzun süreli mide koruyucu tedavi, botoks uygulamaları ya da gerektiğinde cerrahiyle ortadan kaldırılabilir. Sayılanların dışında ses tellerinde gelişen diğer iyi huylu kitleler de çoğunlukla cerrahi ile kolaylıkla iyileştirilir"şeklinde konuştu.

Geçmeyen ses kısıklığı gırtlak kanseri habercisi olabilir

Özellikle sigara ve alkol kullanan kişilerin ses tellerinde, kanser öncesi lezyon veya doğrudan kanser gelişme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Baş ve boyun bölgesinde en sık rastlanan türlerden biri olan gırtlak kanserinin en önemli belirtileri; ses kısıklığı, ses bozukluğu, nefes darlığı ve yutma güçlüğüdür. Bu şikayetler uzun süre devam ederse özellikle de sigara ve alkol kullanımı söz konusuysa, mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalı. Tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi, gırtlak kanserinde de erken tanının çok önemli olduğu unutulmamalı, sigara bırakılmalı ve alkol tüketimi sınırlandırılmalı" dedi.

Ses teli sağlığı için 11 öneri

KBB Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, ses tellerini koruyarak çeşitli sağlık problemlerinin önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarından bahsetti.

1. Sesi yüksek tonda ve uzun süreli kullanmaktan kaçının. Ses telleri aşırı kullanımda tahriş olabilir, ses kısıklığı gelişebilir.

2. Kuru boğaz daha kolay tahriş olacağı için bol su için, boğazınızı nemli tutun.

3. Uzun süreli konuşmalarda kısa aralar vererek ses tellerinizi dinlendirin.

4. Ses tellerini kurutarak tahriş edeceği için sigarayı bırakın, alkol tüketimini kısıtlayın.

5. Reflü gibi mide problemleriniz varsa mutlaka tedavi ettirin. Reflü sebebiyle yukarı çıkan mide asidi, ses tellerinde ödeme yol açabilir.

6. Bağırmak gibi fısıltıyla konuşmak da ses tellerine zarar vereceği için ikisinden de kaçının.

7. Sürekli boğaz temizleme alışkanlığından uzak durun.

8. Ağızdan alınan nefes boğazı kurutacağı için genellikle burundan nefes almaya çalışın.

9. İçinde bulunduğunuz ortamın havasını nemli tutun. Kuru hava, ses tellerini kurutarak tahrişe neden olabilir.

10. Sesinizi yoğun kullanıyorsanız düzenli ses terapisi alın. Profesyonel destek, sesin doğru kullanılmasını sağlar ve sağlık problemlerini önler.

11. Geçmeyen ses kısıklığı şikâyetiniz varsa kanserde erken tanı şansını atlamamak için bir KBB uzmanına başvurmayı ihmal etmeyin.