Uzmanından hayati uyarı: "Mide ağrısı kalp krizinin habercisi olabilir"

Kalp krizi, çoğu zaman göğüs ağrısı, sol kola yayılan baskı ve nefes darlığı ile tanınsa da, bazı hastalarda bu klasik belirtiler görülmeyebilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Adnan Köşüş, özellikle mide bölgesinde hissedilen ağrının, kalp krizinin atipik bir belirtisi olabileceğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

"Mide ağrısı, kalpten kaynaklanabilir"

Halk arasında mide ağrısı ya da hazımsızlık gibi tarif edilen ağrıların, bazı durumlarda kalp krizinin habercisi olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Köşüş, "Özellikle 45 yaş üzerindeki bireylerde, diyabet hastalarında ya da daha önce kalp-damar hastalığı öyküsü olan kişilerde mide çevresinde hissedilen baskı, yanma ya da ağrı şikayetleri mutlaka kardiyak açıdan da değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"Sessiz kalp krizleri daha sık görülüyor"

Kadınlarda, ileri yaştaki bireylerde ve diyabet hastalarında kalp krizinin sessiz seyredebildiğine dikkat çeken Köşüş, "Bu hasta gruplarında göğüs ağrısı olmaksızın yalnızca mide bulantısı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı, soğuk terleme ya da ani yorgunluk gibi belirtilerle kalp krizi gelişebilir. Günlük pratikte sadece mide ağrısı ile tarafımıza başvurup kalp krizi geçiren hastalarımızı görüyoruz. Bu nedenle bu semptomlar sadece mide ya da sindirim sistemi hastalıkları ile ilişkilendirilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

"Erken tanı ve hızlı müdahale hayat kurtarır"

Kalp krizinde erken tanı ve hızlı müdahalenin hayat kurtardığını belirten Köşüş, "Ağrının yeri mide olsa bile, eşlik eden terleme, nefes darlığı, bayılma hissi veya genel bir kötü his varsa, bu tablo mutlaka ciddiye alınmalı ve acil servise başvurulmalıdır. Kalp krizinde ilk 90 dakika, müdahale açısından kritik öneme sahiptir. Bu süre içinde yapılan bir anjiyo ya da balon stent işlemi, kalp dokusunun geri döndürülemez hasar almasını önleyebilir" şeklinde konuştu.

"Kalp krizi riskini azaltmak için öneriler"

Kalp krizi riskini azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Köşüş, şu ifadelere yer verdi:

"Sigaranın bırakılması, tansiyon ve şeker hastalığının kontrol altına alınması, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazanılması, kalp-damar sağlığını korumanın temelidir. Unutulmamalıdır ki kalp hastalıkları önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur."