Bahar yorgunluğuyla başa çıkmanın yolları!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Bektaş, bahar yorgunluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

'ANİ SICAKLIK DALGALANMALARI NEDEN OLABİLİR'

Bahar yorgunluğuna neden olabilecek faktörlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Hormonal değişimler, ani sıcaklık dalgalanmaları, nem ve atmosfer basıncındaki değişiklikler, artan polen maruziyeti gibi çevresel faktörler, bahar yorgunluğunun temel nedenleri arasında yer alır. Özellikle serotonin ve melatonin gibi hormonların dengesindeki değişiklikler, uyku düzensizliklerine ve enerji düşüklüğüne yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'KRONİK YORGUNLUK GÖRÜLÜR'

Bahar yorgunluğunun, kişiden kişiye farklı şiddette belirtiler gösterebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, en yaygın semptomları şöyle sıraladı:

"Kronik yorgunluk ve uyku hali,

"Konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık,

"Eklem ve kas ağrıları,

"Baş ağrısı veya migren atakları,

"Sinirlilik, kaygı artışı veya depresif ruh hali,

"İştah değişimleri (aşırı yeme isteği veya iştahsızlık),

"Uyku düzensizlikleri (uykuya dalma güçlüğü veya sabahları dinlenmemiş hissetme)."

Belirtilerin, özellikle mevsim geçişlerinin ilk 2-4 haftasında yoğunlaşabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, ancak alınacak bazı önlemlerle şikâyetlerin hafifletilebileceğini belirtti.

'BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI BESLENME ÖNERİLERİ'

Beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerin, bahar yorgunluğuyla mücadelede kritik bir rol oynadığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Antioksidan açısından zengin gıdalar (portakal, kivi, nar, avokado, havuç, ıspanak, badem) serbest radikallerle savaşarak iltihabı (inflamasyonu) azaltıp enerji seviyesini artırır. Omega-3 yağ asitleri (somon, ceviz, keten tohumu, chia tohumu) iltihabı azaltır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Probiyotikler (yoğurt, kefir, turşu, şalgam suyu) bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir ve magnezyum deposu besinler (kırmızı et, ıspanak, muz, kabak çekirdeği, bitter çikolata) kas ve sinir sistemi fonksiyonlarını düzenler. D vitamini (güneş ışığı, yağlı balıklar, yumurta sarısı) eksikliği yorgunluğu tetikleyebileceğinden, düzenli takviye önemlidir" dedi.

'FİZİKSEL AKTİVİTE TERCİH EDİLEBİLİR'

Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, bahar yorgunluğuyla başa çıkabilmek için şu önerilerde bulundu:

"Düzenli uyku: Günde 7-8 saat kaliteli uyku, vücudun yenilenmesi için şarttır. Uyku saatlerinin sabit olması, melatonin üretimini dengeler.

"Hafif egzersizler: Yoga, pilates, yüzme veya günlük 30 dakikalık yürüyüşler endorfin salgılanmasını artırarak enerji verir.

"Stres yönetimi: Meditasyon, nefes egzersizleri veya hobi edinmek, ruhsal dengeyi sağlamaya yardımcı olur.

"Hidrasyon: Günde 2.5-3 litre su tüketmek, toksinlerin atılmasını hızlandırır ve metabolizmayı canlandırır.

"Alerjenlerden korunma: Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, eve dönüşte kıyafetleri değiştirmek ve HEPA filtreli hava temizleyiciler kullanmak alerjik reaksiyonları önleyebilir."

'HEKİM KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Hekim kontrolünün önemini belirten Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Bahar yorgunluğu genellikle geçici olsa da, uzun süren belirtiler altta yatan anemi, tiroit bozuklukları, vitamin eksiklikleri veya kronik yorgunluk sendromu gibi durumların habercisi olabilir. Bu yüzden şikâyetler 4-6 haftadan uzun sürerse mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Kan testleriyle demir, B12, D vitamini ve tiroit hormon seviyeleri kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU BESLENME VE DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ

Bahar yorgunluğunun doğru beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetimiyle büyük ölçüde hafifletilebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Ancak semptomların şiddetli veya inatçı olması halinde profesyonel destek almak önemlidir. Bu sayede bahar aylarını enerjik ve sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün olacaktır" dedi.