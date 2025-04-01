Bir avuç atıştırmalık beyne iyi geliyor!

Nöroloji Uzmanı Dr. Nigar Ahmadova, beynin vücudun en önemli organlarından biri olduğunu vurgularken, beyin sağlığını olumsuz etkileyecek beslenme modelinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Beyin sağlığı için omega-3 yağ asidinden zengin sardalya, hamsi, somon, palamut gibi yağlı balıkları, antioksidan ve c vitamininden zengin pazı, Ispanak, marul, roka, brokoli gibi sebzeleri, limon, portakal, mandalina gibi narenciyeleri, bitter çikolatanın, yumurtanın, yeşil çayın, kuruyemişlerin tüketilmesini önerdiklerini belirten Uzm. Dr. Ahmadova, şöyle konuştu:

"Bu kuruyemişleri tüketin ancak endüstriyel halinden, rafine şeker içeren, kızarmış, işlenmiş, yüksek sodyumlu olanlarından kaçının diyoruz. Beslenme kadar önemli üç şey daha var. Bunlardan birincisi günde 7 saatlik uyku. Yeterli süre ve kalitede uyumak beynimizin kendini temizlemesi için gereklidir. İkincisi ise beynimizin kapasitesini korumak için her gün yeni bir şey öğrenmeyi sürdürmemizdir. Beynimizi yeni bilgilerle doldurmadığımız takdirde onu ölüme terk etmeye başlamışız demektir. Üçüncüsü ise düzenli yürüyüş yapmaktır."

Beyin sağlığında kuruyemişlerin yeri

Nörolog Ahmadova, vitamin ve mineral zengini kuruyemişlerin öğrenme ile hafıza fonksiyonlarını desteklediğini, beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı, şu bilgileri verdi:

"Hiç şüphesiz ki görünümü ile beyni andıran ceviz, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan kuruyemişlerin başında gelir, antioksidandır. Beyin sağlığını korurken, hafızayı güçlendirici etkisi vardır. Kabak çekirdeği magnezyum, çinko, bakır ve demir gibi vitamin ve mineral zenginidir. Uyku kalitesini artırır. Bu da beynin dinlenmesi, temizlenmesi için önemlidir. Besin içeriği zengin bir başka kuruyemiş kajudur. Magnezyum, potasyum, B vitaminleri, demir, çinko ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Beyin sağlığına iyi gelir, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ancak alerjendir, yüksek kalorilidir.

Dikkatli tüketilmelidir. Magnezyum ve triptofan içeren badem kalp sağlığını destekleyen bir kuruyemiştir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Uykuya dalmayı kolaylaştırır, uyku kalitesini artırır. Bu da beyin sağlığının korunmasını sağlar. Potasyum, magnezyum, B6, E ve K vitaminlerinden zengin, antioksidan bir kuruyemiş olan Antep fıstığı bağışıklık sistemini, beyin fonksiyonu ve gelişimini desteklerken, kas ve sinir fonksiyonlarını iyileştirir. Beyin sağlığı için gerekli olan selenyum mineralini içeren fındık omega-3 yağ asitleri ve antioksidan açısından zengindir. Beynin zihinsel fonksiyonlarını iyileştirmesi açısından önemlidir, aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. "

Kaynak: AA