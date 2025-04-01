Ani hava değişimleri hasta ediyor!

Hava sıcaklıklarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin özellikle mevsim geçişlerinde hastalıkların hızla yayılmasına yol açtığı belirtildi. Havaların ani ısınması ve soğumasının halk arasında hastalık sebebi olarak görülüyor. Ancak asıl neden virüsler ve bakteriler.

Soğuk hava bağışıklık sistemini dolaylı etkilemiyor. Soğuk hava nedeniyle nem oranının düşmesinin, solunum yollarındaki koruyucu bariyerleri zayıflatıyor ve mikropların vücuda girişini kolaylaştırıyor.

SOĞUK HAVA VİRÜS VE BAKTERİLERİN DAHA FAZLA YAYILMASINA NEDEN

Soğuk ve rüzgarlı havada, hasta kişilerin öksürerek ya da hapşırarak burun ve ağızlarından attığı virüs veya bakteri içeren mikro düzeydeki damlacıklar havada daha fazla ilerleyebilir.

Ve kaçınılmaz olarak başkalarının bu damlacıkları solumasıyla daha kolay yayılabilir.

"HERKESİN EK TAKVİYEYE İHTİYACI YOK"

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı bireylerin ek takviyelere ihtiyacı olmadığına dikkati çekti. Bu kişilerde takviyeye ihtiyaç olup olmadığına bir hekimin karar vermesi ve kullanılacak preparatı da hekimin önermesi en sağlıklı yol olacaktır.

Ancak yaşlılar, beslenmede sorun yaşayanlar, bazı kronik hastalar için vitamin takviyesi gerekli olabilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

-D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatıyor. D vitamini eksikliğinin de bağışıklık sistemini zayıflatarak grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini yükseltiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini açısından zengin besinler tüketilmeli.

-Soğuk havada kapalı ve kalabalık alanlarda daha fazla vakit geçirilmemeli.

-Yeterli ve düzenli uyunmalı.

-Yeterli su tüketimine özen gösterilmeli.

-Ortamdaki nem korunmalı.

-Eller sık sık yıkanmalı.

-Öksürüp hapşırırken ağız ve burnun kapatılmalı.

-Kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanılması önerilerinde bulundu.

-Doğal beslenmen, sebze ve meyvenin dışlanmadığı beslenme düzeninde zaten mineral ve vitaminler dengeli şekilde alınmakta.