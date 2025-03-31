Saçlarınız çok sık yağlanıyorsa dikkat! Herkes bu hatayı yapıyor...

Saç bakımı uzmanı Anabel Kingsley, saçın yağlanmasının nedenlerini ve bu durumla başa çıkmanın yollarını paylaştı. Saç dokusundan "aşırı yıkama"ya kadar birçok faktör, saç tipini etkileyebilir. İşte, yağlı saçlardan kurtulmak için yöntemler...

Kadınların neredeyse yarısı (%45) saçlarını haftada sadece iki ila üç kez yıkarken, %21'i iki günde bir, yalnızca %10'u ise her gün saçlarını yıkıyor. Anabel Kingsley, bunun yeterli olmadığını belirtiyor. Saç derisi, yüzünüzdeki cildin bir uzantısıdır ve ölü deri hücrelerini döker, sebum (yağ) üretir. Saçınızı sık yıkamamak, saç köklerinin tıkanmasına yol açabilir, bu da saç büyümesini engelleyebilir. Düzenli şampuanlama, kepek gibi kafa derisi problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

NE KADAR SIK YIKAMALISINIZ?

Anabel, "Yağlı saçların başlıca nedeni, saçınızı yeterince yıkamamanızdır. Şampuanlamalar arasında iki günden fazla zaman bırakmamaya çalışın. Saç derinize nazikçe ama sertçe bir dakika masaj yaparak, tüm bölgelere dikkat edin. Şampuan kalıntılarının ve sıkışan kir, yağ, ölü deri hücrelerinin temizlendiğinden emin olun" diyor.

Anabel, saç dokusunun kafa derisinin ne kadar yağlı olduğunu belirlemede önemli bir rol oynadığını söylüyor. İnce saç dokusuna sahip kişiler, daha fazla saça sahip olurlar ve bu da daha fazla yağ bezi anlamına gelir. İnce saçlar genellikle daha hızlı yağlanır ve kişilerde saçlarını her gün yıkama ihtiyacı hissi yaratır.

YAĞLI SAÇLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Anabel, saç derisini tamamen yağsız tutmanın mümkün olmadığını ancak doğru yıkama rutini ve uygun ürünlerle saç derisini daha az yağlı tutmanın mümkün olduğunu belirtiyor. "Saçınızı aşırı yıkamak, saç derisini veya doğal yağları yok etmez. Yağ, saç derisinde üretilir ve saç deriniz temizlendikten sonra, aynı oranda yağ üretmeye devam eder."

Saç tipinize uygun ürünler kullanmanız gerektiğini vurgulayan Anabel, "Eğer saçlarınız kuruyorsa, bunun nedeni saçınızı aşırı yıkamanız değil, kullandığınız ürünlerin saçınıza ihtiyaç duyduğu nemi ve bakımı vermemesi olabilir" diyor.

Anabel, yağlı saç kökleriyle başa çıkmanın en iyi yolunun düzenli şampuan kullanımı ve haftalık bir saç derisi peelingi uygulamak olduğunu belirtiyor. Ayrıca, "Sülfat tahriş edici olabilir, bu yüzden hassas bir saç deriniz varsa sülfatsız şampuan kullanmanızda fayda var" diyor.

KEPEK SORUNUNU EN AZA İNDİRİN

Anabel, "Kepeğe neden olan mayalar, yağlı ortamda gelişir. Bu nedenle, temiz bir saç derisi, kepek sorununu en aza indirmede çok etkilidir" diyerek sonlandırıyor.

Saç bakımı uzmanlarının önerdiği bu yöntemlerle, yağlı saçları kontrol altına almak ve daha sağlıklı bir saç yapısına kavuşmak mümkün.