Alzheimer’a karşı en etkili besin! Unutkanlığı yok ediyor...

Bilim insanlarının son çalışmaları, kefirin Alzheimer hastalığına karşı potansiyel bir koruyucu etki sunduğunu gösterdi. Özellikle probiyotik açısından zengin olan kefir, Alzheimer hastalarının semptomlarını iyileştirebilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kefirin yalnızca bağırsak sağlığını değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Brain, Behaviour and Immunity Integrative dergisinde yayımlanan son araştırmalar, kefir tüketiminin bilişsel işlevleri artırabileceğini belirtti. Kefir, uzun zamandır bağırsak sağlığına olan faydalarıyla tanınıyor, ancak yeni bulgular, bu fermente içeceğin beyin üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceğini işaret ediyor.

Araştırma, kefirin beyin sağlığına olan etkilerini inceleyen yedi farklı çalışmayı analiz etti. Bu çalışmalardan birinde, kefirin doğrudan insan katılımcıları üzerinde test edildiği görüldü.

Çalışmalar, kefirin içerdiği probiyotiklerin sadece bağırsak sağlığını değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da destekleyebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, "Son yıllarda probiyotiklerin Alzheimer hastalığının yönetiminde potansiyel rol oynayabileceği yönünde araştırmalar yapılmıştır. Kefir, probiyotikler açısından zengin bir fermente gıda olarak bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyebilir. Bu durum, potansiyel olarak iltihabı azaltabilir ve beyindeki toksik protein birikiminin önüne geçebilir" ifadelerini kullandılar.

Ayrıca kefirin içerdiği B vitaminleri, kolin ve folik asit gibi biyoaktif bileşiklerin nöronal sağlık ve bilişsel işlevler için önemli olduğu vurgulandı.

Araştırmada, hayvan deneyleri ve nörodejeneratif rahatsızlıkları bulunan insanlara yönelik yapılan çalışmalara da yer verildi. Hayvan deneylerinde kefirin antioksidan etkilerinin olduğu, beta-amiloid birikimini azalttığı, vasküler hasarı önlediği ve nörodejenerasyonu hafiflettiği gözlemlendi. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise kefir takviyesinin inflamatuvar sitokinlerin, reaktif oksijen türlerinin (ROS) ve oksidatif proteinlerin seviyelerini düşürdüğü görüldü. Bu olumlu gelişmeler, hafıza iyileşmeleriyle doğrudan ilişkilendirildi.