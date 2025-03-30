Omega-3’ün mucizevi faydası! Düzenli kullananlar...

İnsanoğlu, yaşlanmayı durdurmak veya en azından yavaşlatmak için çeşitli yöntemler arayışına girmiştir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, Omega-3 vitamininin yaşlanma sürecine olan etkilerini gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmalardan birinde düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtladılar. Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.

777 YAŞLI ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

The Guardian'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da dahil olduğu uluslararası bir bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.

OMEGA-3 ALANLARDA YAŞLANMA 4 AY AZALDI

Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan bireylerde biyolojik yaşlanmanın, almayan kişilere göre yaklaşık 4 ay kadar azaldığı belirlendi. Bu sonuç, Omega-3'ün yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilim insanları, Omega-3'ün anti-aging (yaşlanma karşıtı) etkisinin, hücresel düzeydeki yenilenme süreçlerini ve iltihaplanmayı azalttığı için önemli olduğunu vurguladı. Bu bulgular, Omega-3'ün yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeline dair daha fazla araştırma yapılmasını teşvik ediyor.