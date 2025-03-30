Bayramda aşırı şeker tüketimi çocuklarda kan şekeri dengesini bozuyor

Sağlıklı beslenme konusunda uzmanlar, özellikle Ramazan Bayramı gibi tatil dönemlerinde şekerli gıdaların aşırı tüketilmesine karşı uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, kontrolsüz şeker tüketiminin vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle diyabet olmayıp da diyabet için riski yüksek olan çocuklarda şeker ya da tatlı tüketimi sınırlandırılmadığında diyabet tablosu daha erken ortaya çıkabiliyor.

Diyabetli çocuklarda bu besinlerin tüketimi sınırlı olmazsa diyabetin en kötü, tehlikeli ve istemeyen tablolarından bir tanesi olan "diyabetik ketoasidoz" ortaya çıkabiliyor. Diyabetik ketoasidoz ağır bir tablo olduğu için yoğun bakım izlemi gerektiriyor.

ŞEKER TÜKETİMİNİ DENGELEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Şeker tüketimini dengelemek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için son derece önemlidir. Uzmanlar, özellikle bayram gibi tatil dönemlerinde şekerli gıda tüketiminin artabileceğini belirterek, bu durumu dengelemek için bazı önerilerde bulunuyor.

Su Tüketimi: Yeterli su tüketimi, şekerin vücutta yol açabileceği olumsuz etkilerin azaltılmasında kritik bir rol oynar. Uzmanlar, her bireyin günlük su ihtiyacını karşılaması gerektiğini ve bu alışkanlığın bayram tatilinde de devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Hareketlilik ve Fiziksel Aktivite: Bayram tatili, açık havada zaman geçirmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak için bir fırsat olabilir. Parklarda yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya çeşitli açık hava sporlarıyla zaman geçirmek, hem şekerin metabolizmasını dengelemeye yardımcı olur hem de genel sağlığı iyileştirir.

Çikolata ve Şeker İçeriği: Çikolata, şekerin yanı sıra yüksek yağ içeriğine de sahiptir. Çikolata tükettikten sonra kan şekeri genellikle 3-4 saat sonra yükselmeye başlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak, çikolata ve tatlı tüketiminin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle diyabet gibi hastalıklar için risk taşıyan kişilerin, çikolata tüketimini sınırlamaları önerilmektedir.

Kaynak: AA