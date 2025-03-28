Parkeleri mahveden hata! Eğer sirkeyle temizlerseniz...

Parke zeminler, doğru bakım yapılmazsa zamanla zarar görebilirler. Uzmanlar, parke zeminleri temizlerken dikkat edilmesi gereken bazı yaygın hataları vurguluyor. İşte, sıkça yapılan 4 yaygın hata...

SİRKEYLE TEMİZLEME

Sirke, toksik olmaması ve kolayca bulunabilmesi nedeniyle ev temizliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, ahşap zeminler için sirke, özellikle poliüretan zemin cilaları için oldukça asidiktir. Zamanla sirke kullanımı, cilayı bozar ve zemin yüzeyinde matlık, çizikler veya renk değişimleri oluşabilir. Sirke ile temizlik, ilk başta fark edilmeyebilir, fakat bu hasar zamanla ortaya çıkacak ve zeminlerinizin estetik görünümünü bozacaktır.

ZEMİNLERİ ISLATMA

Ahşap zeminler, fazla suya maruz kaldığında şişme, eğilme ve deformasyon gibi sorunlarla karşılaşabilir. Çoğu kişi, temizlik sırasında paspası ıslatmanın daha etkili olduğunu düşünebilir, ancak bu yöntem ahşap zeminler için zararlıdır. Islak paspas, tahtaların arasına su sızdırarak uzun vadede küf oluşumuna, şişmeye veya eğilmeye neden olabilir. Parke zeminlerinizi temizlerken paspası nemli tutmaya özen gösterin.

MOBİLYALARIN ALTINA KEÇE KOYMAMAK

Ağır mobilyaların altına keçe yerleştirmemek, ahşap zeminlerde çiziklere ve eziklere yol açabilir. Keçe mobilya pedleri, zemin ile doğrudan teması engelleyerek zemininizin korunmasına yardımcı olur. Yumuşak bir bariyer oluşturan bu pedler, mobilyaların hareketi sırasında oluşabilecek hasarı azaltır ve zeminlerinizin ömrünü uzatır.

MOBİLYALARI SÜREKLİ HAREKET ETTİRMEK

Ağır mobilyaları sürüklemek, parke zeminlerde büyük hasarlara yol açabilir. Bu hareketler, çiziklere, sıyrıklara ve derin çukurlara neden olabilir. Mobilyaları yerinden oynatırken, altlarına halı, dolgu malzemesi veya kaydırıcılar yerleştirerek zemini koruyabilirsiniz. Mobilyaları kaldırarak yer değiştirmek, zeminlerinizin sağlığını korumanın en güvenli yoludur.

Sonuç olarak, parke zeminlerinizi uzun süre korumak ve ömrünü uzatmak için bu yaygın hatalardan kaçınmalısınız. Doğru temizlik ve bakım yöntemleriyle, zeminlerinizin estetik görünümünü ve dayanıklılığını yıllarca sürdürebilirsiniz.