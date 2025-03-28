1 kaşık yetiyor! Bayramda tatlı isteğini kesen yiyecekler...

Kaynak: AA

Meyve + Protein Kombinasyonu: Elma + fıstık ezmesi, muz + yoğurt veya hurma + ceviz gibi kombinasyonlar, doğal şekerle tatlı ihtiyacını giderirken, proteinle de denge sağlar.

Yoğurt (Özellikle Probiyotik Olanlar): Hem tokluk sağlar hem de bağırsak sağlığına iyi gelir. Üzerine tarçın, meyve ya da ceviz ekleyebilirsiniz.

Yulaf: Lif açısından zengin olan yulaf, kan şekerini dengeler. Sütle pişirilip, muz, tarçın ve ceviz eklenerek sağlıklı bir tatlı alternatifi hazırlanabilir.