28 Mart 2025, Cuma
Haberler Sağlık Haberleri 1 kaşık yetiyor! Bayramda tatlı isteğini kesen yiyecekler...

1 kaşık yetiyor! Bayramda tatlı isteğini kesen yiyecekler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 13:06
ABONE OL
1 kaşık yetiyor! Bayramda tatlı isteğini kesen yiyecekler...

Ramazan Bayramı'nda şeker ve tatlıya olan istek, genellikle yoğunlaşıyor. Ancak fazla şeker tüketimi sağlık açısından çeşitli sorunlara yol açabiliyor. İşte tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olabilecek bazı besinler...

Bayramda fazla şeker tüketmek, özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için risk oluşturabilir. İşte tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olabilecek 8 sağlıklı seçenek...

Kaynak: AAKaynak: AA

Tarçın: Kan şekerini dengeler ve tatlı isteğini azaltır. Yoğurt, kahve veya çaya eklenebilir.

Bitter Çikolata (En az %70 Kakao): Az miktarda tüketildiğinde tatmin edici olabilir. İçindeki kakao, hem antioksidan kaynağıdır hem de tatlı ihtiyacını keser.

Kuruyemişler (Badem, Ceviz, Fındık): Sağlıklı yağlar ve protein içerdiği için tok tutar, ani şeker düşmesini önler. Kontrollü porsiyonlarla tüketilmesi önerilir.

Kaynak: AAKaynak: AA

Meyve + Protein Kombinasyonu: Elma + fıstık ezmesi, muz + yoğurt veya hurma + ceviz gibi kombinasyonlar, doğal şekerle tatlı ihtiyacını giderirken, proteinle de denge sağlar.

Yoğurt (Özellikle Probiyotik Olanlar): Hem tokluk sağlar hem de bağırsak sağlığına iyi gelir. Üzerine tarçın, meyve ya da ceviz ekleyebilirsiniz.

Yulaf: Lif açısından zengin olan yulaf, kan şekerini dengeler. Sütle pişirilip, muz, tarçın ve ceviz eklenerek sağlıklı bir tatlı alternatifi hazırlanabilir.

Kaynak: AAKaynak: AA

Avokado: Sağlıklı yağlar içerdiği için uzun süre tokluk sağlar ve tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olabilir. Kakao ile karıştırılarak sağlıklı bir "mousse" yapılabilir.

Bitki Çayları (Rezene, Nane, Rooibos, Tarçınlı Çay): Öğün aralarında tatlı isteğini bastırmak için kullanılabilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır.

Bu besinler, bayramda tatlı tüketmek yerine sağlıklı alternatifler sunarak hem vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur hem de fazla şekerin olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlar.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör