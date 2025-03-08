Karadeniz insanının vazgeçilmezi ama fazlası tiroid bezi hastalıklarını tetikliyor!

Tiroid bezi hastalıkları, hormon üretimindeki dengesizliklerden kaynaklanarak birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Uzmanlar, bu hastalıkların Türkiye genelinde yaygın olduğunu ancak Karadeniz Bölgesi'nde daha sık görüldüğünü belirtiyor.

"Kadınların yaklaşık yüzde 40-50'sinde görülüyor"

Tiroid bezinde ortaya çıkan bezelere nodül adı verildiğini bunun da kadınlarda fazla görüldüğüne dikkat çeken Atabay, "Tiroid bezinde ortaya çıkan bezelere nodül diyoruz. Toplumumuzda kadınlarda yaklaşık yüzde 40-50 oranında erkeklerde ise yüzde 20-30 oranında tiroid bezinde nodül görülebilir. Nodüllerin yüzde 95'i iyi huyludur. Ancak bunları yakın takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bazılarında boyut artışı ortaya çıkarak hastada nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ortaya çıkarabilir.

Bir kısmı da kansere dönüşerek tiroid kanseri oluşturabilir. Tiroid nodülünü elle muayene edilebiliyoruz ancak kesin teşhisi ultrasonografi ile ortaya koyuyoruz. Ultrasonda nodülün iyi ya da kötü huylu olabileceği ile ilgili yorum yapabiliyoruz. Eğer şüphemiz yüksekse biyopsi alarak tanıyı kesinleştirip ona göre tedavi planlaması yapıyoruz" diye konuştu.

Karalahananın yörenin vazgeçilmez ürünleri arasında olduğunu belirten manav çalışanı Ali Kemal Özkan ise bu dönemlerde karalahanaya talep fazla olduğunu belirterek "Çünkü kar yağdı ve kar gören karalahana daha da tatlanır. Manavımızda en fazla satılan sebzelerden karalahana öne çıkıyor. Karalahananın yöresel, lezzetli olması nedeniyle Trabzon'un vazgeçilmezi diyebiliriz. Karalahana, mısır ekmeği, hamsi bizim vazgeçilmez ürünlerimiz. Şu an tam karalahananın mevsimi sarması, çorbası yenecek zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA