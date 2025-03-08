Kahvaltınızdan eksik ekmeyin! Saatlerce tok tutuyor! Protein deposu...

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve sabah saatlerinde ne tükettiğiniz büyük önem taşır. Birçok kahvaltı alternatifi arasında kuruyemişler, içerdiği besin değerleri ve pratik tüketim şekliyle öne çıkıyor. Uzmanlar, sadece bir avuç kuruyemişin vücutta harikalar yaratabileceğini ve uzun süre tok tutabileceğini belirtiyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI

2022 yılında Advances in Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, günlük 28 gram kuruyemiş tüketimi, koroner kalp hastalığı, felç ve atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca, kuruyemişlerin düzenli tüketimi kanser, solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve diyabet kaynaklı ölüm oranlarıyla ters orantılı bulundu.

SAATLERCE TOK TUTUYOR

Kuruyemişler ve tohumlar, sağlıklı yağlar, protein, lif ve vitaminler açısından oldukça zengindir. Bu küçük ama besleyici gıdalar, özellikle badem, ceviz, keten tohumu ve chia tohumları gibi seçenekler sayesinde omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri beyin fonksiyonlarını destekleyerek zihinsel netliği artırırken, gün boyu sabit bir enerji sağlar ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

YÜKSEK PROTEİN

Protein, kas gelişimi, doku onarımı ve genel vücut fonksiyonları için kritik bir makro besindir. Kuruyemiş ve çekirdekler, özellikle badem, fıstık, kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği gibi çeşitler, bitkisel bazlı yüksek protein kaynaklarıdır. Kahvaltıda protein tüketmek, gün içinde daha uzun süre tok kalmayı sağlarken aşırı yemeyi önleyerek kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

NASIL TÜKETİLİR?

Yoğurt veya sütle birlikte karıştırarak granola tarzında tüketebilirsiniz.

Yulaf ezmesi veya smoothie içine ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz.

Tam tahıllı ekmek üzerine fıstık veya badem ezmesi sürerek sağlıklı bir kahvaltı alternatifi oluşturabilirsiniz.

Kaynak: AA