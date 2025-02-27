Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan aile hekimleri açıklaması: Dezenformasyona inanmadılar

ʺRandevu bekleme oranlarımızı yüzde 60 oranında azalttıkʺ (DHA)



"ÇALIŞMALARIMIZDAN BİR TANESİ ÖDEME SİSTEMİYLE İLGİLİ"



Özel hastanelerle ilgili mevzuat değişikliğine gidildiğini hatırlatan Bakan Memişoğlu, "Ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Yani fizyoterapistler olsun, diyetisyenler olsun, psikologlar olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz. Esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleriyle ilgili de hep beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız" ifadelerini kullandı.



Memişoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.



"YENİ YÖNETMELİKLE ESTETİK UYGULAMALARINA YETKİLİ OLMAYAN İNSANLARIN ÇOK DAHA İYİ KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLATACAĞIZ"

Bir gazetecinin medikal estetik uygulamalarına yönelik hazırlanan yeni yönetmelikte çalışmaların ne durumda olduğunu sorması üzerine Memişoğlu, "Hekimlerin ne yapabileceği kendi eğitim müfredatlarımızda var, aynı zamanda uzmanlık eğitimiyle ilgili de Tıpta Uzmanlık Kurulumuz var. Onlar da uzmanların eğitim müfredatlarını, ne yapabilecekleri konusunda tanımlamaları yapılıyor. Bu estetikle ilgili düzenlemede şunu yapıyoruz; bazı branşlar haricinde, sertifikalı birkaç hekim grubu haricinde bunu yapamaz haldeydiler. Nedir? Botoks gibi uygulamalar. Tabii ki ileri uygulamaları, uzmanlık gerektiren uygulamaları ilgili uzmanlık meslek mensupları yapacaktır ama basit uygulamalarla ilgili geçmişte sertifikasyon yapılarak bunun verilebildiği gibi bir çalışma içindeyiz. Tıpta Uzmanlık Kurulunda üniversitelerden, diş hekimliğinden ve bizden uzmanlar var. Bu bütün sağlıkla ilgili uzmanlık eğitimini organize eden bir kurul. Bu kurulda eğer ilgili branşa 'Tamam, bunu siz uygulayabilirsiniz' denirse bunları yapabilir hâle gelecekler. Biz de sertifikasyon programlarını ilgili derneklerle, ilgili hocalarla oluşturup bunların basit olanlarını, uzmanlık gerektirmeyenleri sertifiye edip uygulanabilir hâle getireceğiz. Eğer siz az bir gruba bu inisiyatifi verirseniz merdiven altı artıyor, kontrol mekanizmaları bozuluyor. Onun için biz bunu kontrollü hâle getirip, bu yanlış uygulamaları veya buna yetkisi olmayan insanların da çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız" cevabını verdi.