Harita çıkarıldı! İşte Türkiye’nin enfeksiyon hastalıkları...

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Ergönül, "KUISCID olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ne kadar pek çok önemli kurumla iş birliklerimiz var. Koç Üniversitesi'nde İş Bankası'nın desteğiyle artık güçlü bir araştırma merkezine sahibiz. Buradan çıkacak sonuçlarla yapılacak araştırmaların devamıyla, raporumuz her yıl TEH internet sitesi teh.kuiscid.org adresi üzerinden yenilenip geliştirilerek sürdürülecek. Böylece meslektaşlarımız, mesleklerini daha güvenle ve bilinçle yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

"TANI KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AŞI ETKİNLİĞİNE DAİR ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergönül, KUISCID'in Türkiye'de resmi kayıtlara göre yaklaşık 17 milyon kişinin doğrudan etkilendiği ve 120 bin kişinin hayatını kaybettiği COVID-19 pandemisi sırasında kurulduğunu belirterek, "COVID-19 artık influenza, RSV gibi solunum virüsleri arasında sayılan virüslerden biri. Hastalığın erken dönemlerinde ülkemizde molnupiravir kullanılıyor ancak bazen ilaca erişimde sorunlar yaşanabiliyor. Merkezimizde klinik uygulamaların dışında tanı kitlerinin geliştirilmesi ve aşı etkinliğine dair çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar, solunum virüsleri başlığında sürdürülüyor" şeklinde konuştu.