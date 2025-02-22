Paketli gıdalara dikkat! Çocukların zihin gelişimini olumsuz etkiliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Köprülü Çelikkaya, çocukların beslenme alışkanlıklarının zihinsel gelişimlerini doğrudan etkilediğini belirterek, özellikle paketli gıdaların uzun vadede ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Çelikkaya, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için doğal ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, paketli gıdaların içeriğinde bulunan katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve aşırı şekerin dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hafıza sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

"Beyin gelişimini olumsuz etkiliyor"

Uzm. Dr. Çelikkaya, "Günümüzde yoğun tempoya bağlı olarak çocukların beslenme düzenlerinde giderek daha fazla yer kaplayan paketli gıdalar, içerdikleri koruyucu maddeler, trans yağlar ve rafine şekerler nedeniyle beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor" diye konuştu.

Paketli gıdaların olumsuz etkileri

Çelikkaya, paketli gıdaların bazı olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:

"Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) riskini artırıyor: Yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucu maddeler, çocuklarda odaklanma problemlerine yol açabiliyor.

Hafıza zayıflığına neden olabiliyor: Rafine şeker ve yüksek fruktoz içeren gıdalar, uzun vadede öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Bağırsak sağlığını bozarak beyin fonksiyonlarını etkiliyor: Beyin-bağırsak bağlantısının güçlü olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmış durumda. Paketli gıdalarda bulunan katkı maddeleri bağırsak florasını bozarak serotonin üretimini düşürebiliyor ve zihinsel fonksiyonları olumsuz etkileyebiliyor.

Obezite ve metabolik sorunlara yol açıyor: Çocukluk çağında aşırı işlenmiş gıdalar tüketmek, ilerleyen yaşlarda insülin direnci ve diyabet gibi sorunlara zemin hazırlayabiliyor."

"Doğru beslenme ile zihinsel gelişimi desteklemek mümkün"

Çocukların zihin gelişimini desteklemek için doğal ve dengeli bir beslenme düzeninin benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Nur Köprülü Çelikkaya, "Taze ve doğal gıdalar tercih edilmeli, sebze, meyve, tam tahıllar ve doğal protein kaynakları tüketilmeli. Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar artırılmalı, balık, ceviz, keten tohumu gibi besinler beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Şeker ve işlenmiş gıda tüketimi sınırlandırılmalı, rafine şeker yerine doğal tatlandırıcılar (bal, hurma, keçiboynuzu gibi besinler) tercih edilmeli. Yeterli su tüketimi sağlanmalı, susuz kalan beyin, öğrenme kapasitesini ve odaklanmayı olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verdi.

Uzm. Dr. Çelikkaya, ailelerin çocuklarını sağlıklı gıdalara teşvik etmelerinin ilerleyen yaşlarda hem bilişsel, hem de fiziksel sağlık açısından büyük fark oluşturduğuna değinerek, "Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir gelecek demektir. Çocuklarımızın zihinsel gelişimi için doğal beslenmeye yönelmeliyiz" şeklinde konuştu.