Kalp krizi riski soğuk havada üçe katlanıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kalp hastaları soğukta dikkatli olmalı

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji uzmanları, düşük sıcaklıkların kan basıncını yükselttiğini ve kalp krizi riskini üç kat artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, özellikle kalp hastalarının dikkatli olması, soğuktan korunmaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına özen göstermeleri gerekiyor.

"KALBİN İŞ YÜKÜ ARTIYOR, DAMARLAR BÜZÜŞÜYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havanın kalp üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Soğuk hava, kalbin üzerindeki yükü artırır ve damarların büzüşmesine neden olur. Bu durum, kalp krizi benzeri tablolar ortaya çıkarabilir" dedi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Boztosun, kalp krizinin görülme yaşının 30'a kadar düştüğünü ifade etti.