Kalp krizi riski soğuk havada üçe katlanıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kalp hastaları soğukta dikkatli olmalı
Soğuk hava kalp sağlığını tehdit ediyor! Uzmanlar, düşük sıcaklıkların kan basıncını yükselterek kalp krizi riskini üç kat artırabileceği konusunda uyarıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havaya maruz kalmanın kalbin iş yükünü artırdığını, damarları büzüştürdüğünü ve kalp krizi benzeri durumlara yol açtığını belirtiyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybederken, bu rahatsızlığın görülme yaşı 30'a kadar düştü. Uzmanlar, özellikle kalp hastalarının dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymesi ve beslenme alışkanlıklarını doktor kontrolünde düzenlemesi gerektiğini vurguluyor.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji uzmanları, düşük sıcaklıkların kan basıncını yükselttiğini ve kalp krizi riskini üç kat artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, özellikle kalp hastalarının dikkatli olması, soğuktan korunmaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına özen göstermeleri gerekiyor.
"KALBİN İŞ YÜKÜ ARTIYOR, DAMARLAR BÜZÜŞÜYOR"
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havanın kalp üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Soğuk hava, kalbin üzerindeki yükü artırır ve damarların büzüşmesine neden olur. Bu durum, kalp krizi benzeri tablolar ortaya çıkarabilir" dedi.
Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Boztosun, kalp krizinin görülme yaşının 30'a kadar düştüğünü ifade etti.
SOĞUKTAN KORUNMA ÖNLEMLERİ
Kalp hastalarının soğuk havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Boztosun, "Dışarı çıkılması gerekiyorsa, mutlaka kalın kıyafetler giyilmeli ve soğuk havanın doğrudan akciğerlere temas etmemesi için atkı ve bere kullanılmalı" uyarısında bulundu.
BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ
Soğuk havanın fiziksel aktiviteleri azaltmasının yanı sıra beslenme alışkanlıklarında da değişikliklere neden olduğunu belirten Boztosun, "Eskiden insanlar soğuk havalarda daha yağlı ve enerjili gıdalar tüketirdi. Ancak kalp hastalarının doktorlarına danışmadan beslenme alışkanlıklarını değiştirmemeleri gerekiyor" dedi.
Uzmanlar, sağlıklı bir kalp için soğuk havada alınması gereken önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.