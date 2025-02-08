Akciğer tedavisi için yöntem geliştirdiler: Yöntem sağlık malzemesi ithalatını önleyecek!

Malatya İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden bilim insanları, akciğer zarı iltihapları ve akciğerde sıvı birikiminin önlenmesi amacıyla önemli bir tedavi yöntemi geliştirdi. Akciğer enfeksiyonları, sıvı birikimi ve akciğerlerde sönme gibi problemleri ortadan kaldırmaya yönelik geliştirilen bu yeni yöntem, hayvan deneyleri aşamasına geçti.

Bilim insanları, akciğer zarı iltihapları ve sıvı birikiminin tekrarlanmasını engellemeyi amaçlayan tedaviyle, bu hastalıkların tedavisinde büyük bir yenilik sunmayı hedefliyor. Ayrıca, tedavi sürecinde kullanılan sağlık malzemelerinin ithalatının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

MALATYA'DAN KÜRESEL ÇÖZÜM

Malatya'daki akademisyenler, özellikle akciğer hastalıkları ve tedavi yöntemlerinin daha etkili hale gelmesi için yürütülen bu projede önemli mesafeler kat etti. Şu an için hayvan deneyleri aşamasında olan tedavi, bilim insanlarının çalışmalarını insanlara uygulama noktasına getirmeyi amaçlıyor. Geliştirilen tedavi ile sadece tıbbi açıdan önemli bir adım atılmakla kalmayıp, Türkiye'nin sağlık malzemesi ithalatı konusunda da büyük bir adım atılmış olacak.