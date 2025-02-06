Sarı serum kullanımına dair uzman isimden uyarı geldi / AA

"BİLİNÇSİZ UYGULAMA RİSK OLUŞTURABİLİR"

Sarı serum olarak nitelendirilen bu tedavinin herkeste aynı etkiyi göstermediğine dikkat çeken Kutlu, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğunu bu nedenle bazı kişilerde yan etkilere yol açabildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu serumun özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik hastalıkları olanlar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları), hamileler ve emziren anneler için doktor önerisi olmadan kullanılması sakıncalı olabilir. Bazı kişilerde tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Ayrıca, böbrek ve karaciğer üzerine ek yük getirebileceği için dikkatli olunmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta, her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizmasının farklı olduğudur. Bir kişiye iyi gelen bir uygulama, diğer bir kişide alerjik reaksiyonlara, tansiyon değişikliklerine ya da böbrek ve karaciğer üzerinde ek yük oluşturarak sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden bağışıklık güçlendirme amacıyla bilinçsizce uygulanan serum tedavileri risk oluşturabilir."