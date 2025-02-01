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Sabit olmayan kolesterol seviyesi demans riskini artırıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 15:53 Güncelleme: 01.02.2025 15:54
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Sabit olmayan kolesterol seviyesi demans riskini artırıyor

Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Kolesterol, vücudun düzgün çalışabilmesi için gerekli olan, ancak fazla olduğunda sağlık sorunlarına yol açabilen bir tür yağdır. LDL, genellikle "kötü" kolesterol olarak bilinir, çünkü damarlar üzerinde birikerek tıkanıklıklara ve kalp hastalıklarına yol açabilir.

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, çalışmanın başlangıcında ve takip eden üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.

Son muayenenin ardından ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere de tabi tutuldu.

Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre 4 gruba ayırdı.

Çalışma sonucunda kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın bulguları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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