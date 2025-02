İhmal edilen hijyen ölümcül enfeksiyonlara davetiye çıkartıyor

Uzmanlar, kişisel temizlik ve bakımın hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapıyor. Temizlik ve hijyen kurallarına uyan bireylerin zararlı mikroorganizmalara uzak bir yaşam süreceğine dikkat çeken Nurullah Dikmen, hijyen kurallarına uymayan kişileri ise ölümcül enfeksiyonlar konusunda uyardı.

"Dezenfektan, ıslak mendil ve kolonya, el yıkamanın yerini tutmaz"

El hijyeninde en etkin yöntemin bol sabunla yıkamak olduğuna dikkat çeken Dikmen, "Ellerimiz ile her yere dokunuyoruz. Bu nedenle ellerimizi sıklıkla yıkamalıyız. Böylece sağlıklı bir birey olup etrafa mikropları yaymayız. Hijyenle ilgili olarak herkesin en az haftada 1 kez banyo etmesi, tırnaklarını kesmesi, giysilerini kirlenmeden değiştirmesi önemlidir. Tırnakların da belirli periyotlarla kesilmesi gerekiyor. Çünkü insan sağlığı ve mikrop yayılmaması için el hijyeni çok önemli. Uzun tırnakla hayata devam etmek sıkıntılı bir durum. Tırnak uzatanlar veya takma tırnak kullananlar bunların temizliğini mutlaka yapmalıdır. Sonuçta bu kişiler el yıkamada bile zorlanacaktır. Özel solüsyonlarla da bu tırnaklar temizlenebilir. El hijyeninde solüsyonlar da yıkamak kadar etkilidir. Kolonya da etkilidir ama bir el yıkamanın yerini tam tutmaz. Islak mendilin faydalı olacağını düşünüyorum ama yıkama kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Elleri yıkamak her zaman için hijyen açısından en öncelikli konudur. Her zaman el yıkamak yerine ıslak mendil kullanmayı alışkanlık yapmamak lazım. El yıkamak, hijyen açısından en faydalı yöntemdir" dedi.

"Kişisel hijyen kurallarına uymayan kişiler ölümcül enfeksiyonlara maruz kalabilir"

Hijyen kurallarına uymayan kişilerin ölümcül mikroplara maruz kalabileceğini de hatırlatan Uzm. Dr. Dikmen, "Hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz taktirde birçok sıkıntının önüne geçeriz. İnsanlar hijyenlerine ve bakımlarına dikkat etmediği sürece mikroorganizmalar etrafında olduğu müddetçe o kişinin bağışıklığına sıkını oluşturabilir. Kişisel hijyen kurallarına uymayan kişiler ölümcül enfeksiyonlara maruz kalabilir. O nedenle el ve diğer hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Tırnak yeme, el yeme gibi durumları genelde psikolojik sıkıntıları olanlarda görüyoruz. Tırnağın içinde mikrop varsa, bunları yemek de bir hastalığa sebep olabilir. Tırnak-el yeme hastalığı her yaşta kişilerde görülebilir. Hijyen tehdidinin yanı sıra kansızlık ve başka bir nedenle de olabilir. Onların da araştırılması gerekiyor" diye konuştu.