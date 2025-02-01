Dijital ekranlar göz sağlığını bozuyor

Dijital göz yorgunluğu sendromu, uzun süre ekran kullanımına bağlı olarak gelişen, gözlerde ağrı, baş ağrısı, bulanık görme ve odaklanmada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. Ekran başında geçen süre arttıkça, gözler daha fazla zorlanır ve odaklanmak daha güçleşir. Bunun nedeni, dijital ekranların yaydığı mavi ışığın gözleri zorlamasıdır.

Dr. Sadun Yalçın, "Bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve ekran bağımlılığı her geçen gün artıyor. Cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranları uzun süre kullanmak, göz sağlığını bozuyor. Göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu sendromu (dijital göz hastalığı) gibi problemlere yol açıyor. Dijital ekranların yaydığı mavi ışık gözlerde buharlaşmaya bağlı göz kuruluğunu arttırır.Yoğun bilgisayar ve dijital ekran kullanımı sırasında göz kırpma refleksi azalması ile gözlerde kuruluk, kızarıklık, yanma, batma ve kaşınma gibi şikâyetler gözlemlenir" diye konuştu.

Dr. Yalçın, "Dijital cihazların yoğun kullanımının göz sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için farkındalık ve düzenli göz kontrolünün önemine dikkat çekerek bilinçsiz göz damlaları kullanmanın da yol açabileceği görme kusurları hakkında uyarıyor.Basit ama etkili önlemlerle göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu gibi sorunların önünü almak mümkün ve göz sağlığı için hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.