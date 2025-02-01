A vitamini deposu! Alzheimer’a karşı koruyor...

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin zamanla hasar görmesi ve ölmesi sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Bazı çalışmalara göre, düzenli yumurta tüketimi, beynin sağlıklı çalışmasını desteklerken, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir.

Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını belirten Prof. Dr. Hanoğlu, "Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor" dedi.

'DENGELİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ'

Yumurtanın sadece tek bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hanoğlu, dengeli bir diyetin ve fiziksel aktivitenin yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel olduğunu ifade etti.

Geçmişte yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği için sağlık açısından olumsuz değerlendirildiğini, ancak günümüzde bu düşüncenin değiştiğini belirten Prof. Dr. Hanoğlu, yumurtanın kalp ve beyin sağlığı açısından faydalı bir besin olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Hanoğlu, "Yumurta gibi besinlerin bir diyetisyen tarafından planlanmış dengeli bir beslenme programı içinde tüketilmesi önemli. Bunun yanı sıra fiziksel egzersizlerin de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör" diye konuştu.