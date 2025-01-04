Sigara ve düşük bağışıklık rahim ağzı kanserine neden oluyor

Cinsel temas yoluyla bulaşan Human Papilloma Virüs (HPV), genital bölgede siğillere neden olabileceği gibi, inaktif olarak kalabilir veya rahim ağzındaki hücrelerde değişikliklere yol açarak rahim ağzı kanserine neden olabilir.

Rahim ağzı kanserinin oluşumunda belli başlı risk faktörleri olduğunu söyleyen Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Erken yaşlarda cinsel ilişki, çok sayıda doğum yapmak, A ve C vitamini eksikliği gibi kötü beslenme şartları, birden çok partnerle cinsel ilişki, obezite, düşük sosyoekonomik düzey, sigara, genital papillomavirus enfeksiyonu (HPV) ya da diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CBH) rahim ağzı kanseri sebepleri arasında sayılabilir" diye konuştu.

Yılda bir kez tarama yaptırın

Smear denilen testle tarama yapılıp, biyopsi ile de kesin tanı konulduğunu ifade eden Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, "Smear testi üç yıl ard arda negatif gelen hastanın takip aralığı iki yıla çıkarılabilir. Ayrıca smear testi ve HPV testi aynı anda temiz gelen hastamız ise tekrarı beş yıl sonra yapabilir. Yıllık jinekolojik muayeneler ömür boyu sürdürülmelidir. Anormal hücre büyümesi genellikle 25-35 yaşlar arasında başlar. Bu hücreler öncül kanser hücresi olarak değerlendirilir. Zamanla bu hücreler kanser hücrelerine dönüşerek rahim ağzının dış kısmında sınırları belli bir kanser oluşturur. Bu durum tedavi edilmediğinde rahim ağzının diğer katlarına ve diğer organlara yayılır. Erken dönemde teşhis edilebilen vakaların yüzde 95'inden fazlası iyileşebileceğinden erken teşhis ve tedavi çok önemlidir" şeklinde konuştu.

HPV aşısı önem taşıyor

Aşılamanın HPV yaygınlığı, genital bölge siğilleri ve preinvaziv hastalıkları azaltmada etkinliği olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Fatih Kaya, "Cinsel aktivitenin başlamamış olması, evli olmak, doğum yapmış olmak, HPV virüs bulaşı olması gibi durumların hiçbiri aşı olmamak için bir sebep değildir. HPV aşılamasının cinsel aktiviteden önce yapılması en temel öneridir. Dünya üzerindeki birçok sağlık örgütü 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarına iki doz aşılama önerirken, 15 yaş ve üzerine 3 doz aşılama önermektedir. 48 yaşına kadar bütün bireylere önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda aşılanan ile aşılanmayan grup karşılaştırıldığında kanser öncüsü lezyonlarda ciddi oranda azalma olduğu gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

HPV'den korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine dikkatleri çeken Op. Dr. Mehmet Fatih Kaya, "Bağışıklık sistemini korumak için en önemli bileşenler düzenli uyku, kaliteli beslenme, alkol ve sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmaktır. HPV virüsüyle savaşmak için cinsel yolla geçişini azaltmak amacıyla kondom kullanımı, tek partner ve düzenli cinsel hayata da dikkat çekmek önemlidir" dedi.