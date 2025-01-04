Mide ve bağırsak hastalıklarında erken teşhis önemli

Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, "gastroskopi ve kolonoskopi" işlemleri hakkında bilgi verdi.

Gastroskopinin yemek borusu mide ve oniki parmak bağırsağın ilk bölümünün incelendiği bir işlem olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ecemiş, "Bu işlem ile yemek borusunun, midenin ve on iki parmak bağırsağının ilk bölümünün neredeyse tüm hastalıklarının tanısı konulabilir. Reflü düşünülen hastalara, gastrit ve peptik ülser şüphesi olanlara, yemek borusu kanseri şüphesi olanlara, mide kanseri şüphesi olanlara, ince barsak hastalıkları şüphesi olanlara, ailede mide kanseri öyküsü olanların akrabalarına işlemin yapılması planlanmalıdır. Gastroskopi ile H. pilorinin varlığının araştırılması, mide kanamasının tanı ve tedavisi, darlıkların genişletilmesi, yabancı cisim çıkarılması, polip çıkarılması da yapılabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Gastroskopi işleminden önce 8-10 saat aç kalınmalı"

Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, gastroskopi işleminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

"Gastroskopi işlemi 8-10 saatlik açlık sonrasında yapılır. İşlem yapıldıktan yarım saat sonra kişi yemeğini yiyebilir. İşlem öncesi yapılacak sedasyonun etkisi 3-4 saat kadar daha süreceğinden, hastaların araba sürmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka onları evlerine geri götürecek biri ile randevularına gelmeleri önerilmektedir. İşleme bağlı komplikasyon gelişmesi (ciddi kanamalar, perforasyon, anesteziye bağlı komplikasyonlar) son derece nadirdir."

"Kolonoskopi hangi hastalıklar için uygulanır"

Kolonoskopinin ise anüsten girilerek kalın bağırsakların tamamının incelendiği bir işlem olduğunu belirten Dr. Ecemiş, "İşlem öncesi ve sırasında hastaya damardan sakinleştirici, anestezik verilir. Hasta işlem sırasında tamamen uyumaktadır. Hemoroid, bağırsak kanseri, ülseratif kolit ve Crohn düşünülen, ishali olan kabızlığı olan, irritabl bağırsak hastalığı tanısı konulması, kansızlığı, kanaması olan hastalara yapılmaktadır. Bu işlem ile kalın bağırsaklar ve ince bağırsakların son kesiminin tüm hastalıklarının tanısı konulabilir" diye konuştu.

"Kolonoskopiden önce 3 gün diyet yapılmalı"

Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, şöyle devam etti:

"Bağırsakların temizlenebilmesi için işlem yapılmadan önceki 3 gün diyet yapılmalı ve işlemden bir önceki gece ishal yapıcı ilaç kullanılmalı, işleme gelmeden 1 saat öncede makattan lavman yapılmalıdır. İşlemden sonra kişi normal yemeğini yiyebilir. İşleme bağlı komplikasyon gelişmesi (ciddi kanamalar, perforasyon, anesteziye bağlı komplikasyonlar) son derece nadirdir."