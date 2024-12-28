Mikrop saçıyor! Diş fırçasını sakın böyle kullanmayın!

Diş Hekimi Mehmet Bekir Haylı aile bireylerinin diş fırçalarını aynı ortamda birbirine temas edecek şekilde tutmaması gerektiğini belirtti. Haylı, birbirine temas eden diş fırçalarında bakteri taşınması yaşanabildiğini kaydetti.

Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini belirten Mehmet Bekir Haylı, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesini da tavsiye etti.

"3 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ"

Pek çok ailede diş fırçalarının lavaboda aynı kabın içinde ve birbirine temas eder vaziyette tutulduğunu bunun aile bireyleri arasında bakteri taşınmasına da neden olduğunu belirten Haylı "Diş fırçanızı kapalı kapta da saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşur. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli. Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarıyor. Bunun yanında diş fırçası kişiye özel olduğu için farklı kişilere ait diş fırçaları birbirine temas edecek şekilde aynı ortamda saklanmamalıdır" diyerek aile bireylerinin aynı kutu içinde diş fırçası saklamasını hekim olarak uygun bulmadıklarını kaydetti.