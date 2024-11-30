Yumurtanın bir faydası daha ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, yumurtanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine bir yenisini ekledi. California San Diego Üniversitesi (UCSD) araştırmacıları, 900 kişinin sağlık verilerini inceleyerek, haftada 2-4 yumurta tüketen kişilerin daha düşük kan kolesterol seviyelerine sahip olduğunu belirledi.

Bu araştırmanın en dikkat çeken bulgusu, yumurtanın beyin sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili oldu. Ancak erkeklerde aynı sonuç gözlemlenmedi.

Araştırmacılar Donna Kritz-Silverstein ile Ricki Bettencourt, yumurtanın içerdiği protein, amino asit ve kolesterolün, beyin hücrelerinin yapısı ile işlevini koruyabileceğini belirtti. Yumurta, düşük yağ içeriği ve yüksek besin değeriyle sağlıklı bir diyetin parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA