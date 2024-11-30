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Dünyada 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 13:17
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Dünyada 7 gençten 1’i ruh sağlığı sorunu yaşıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirdi.

Dünyada ruh sağlığı, özellikle gençler arasında giderek artan bir sorun haline geliyor...

Ghebreyesus, ruh sağlığı sorunlarına ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, intiharın 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) rehberliğinin, her ülkenin çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bu rehberliğin değişime ilham verebileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AAKaynak: AA

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