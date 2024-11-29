Yıllarca yanlış tüketmişiz! Sarımsağın faydasını yok ediyor

Uzmanlar, sarımsağın demir rende ya da metal aletlerle ezilmesinin, içerdiği allicin ve diğer besin maddelerinin kaybolmasına neden olduğunu belirtiyor. Metal aletler, sarımsağın içerisindeki yararlı bileşenlerle reaksiyona girerek besin değerlerinin yok olmasına yol açabiliyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, sarımsağın doğru şekilde tüketilmesi için tahta eziciler kullanılması gerektiğini belirtiyor. Tahta aparatlar, sarımsağın içeriğindeki vitaminleri bozmadan ezilmesini sağlar ve besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur.

Ayrıca, sarımsak ezildikten sonra en az 5 dakika bekletilmelidir. Bu süre, sarımsakta bulunan allicin bileşiğinin aktif hale gelmesini sağlar ve sağlık faydalarının daha iyi ortaya çıkmasını sağlar.

Sarımsak, doğru şekilde tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp sağlığını destekleyen ve antioksidan etkiler gösteren mucizevi bir besin kaynağıdır.

Kaynak: AA