Uzmanı uyardı! Bacaklardaki bu belirti kalp krizi habercisiymiş

Superdrug'tan Dr. Babak Ashrafi, bu tür deri değişikliklerinin genellikle kötü kan dolaşımıyla ilişkili olduğunu ve özellikle periferik arter hastalığı (PAD) gibi durumları işaret edebileceğini belirtti.

Dr. Ashrafi'ye göre, bacaklardaki parlak deri, vücutta yağ birikiminin arterleri tıkaması sonucu kan akışının azalmasından kaynaklanıyor. Kan akışındaki bu azalma, deri hücrelerinin yeterince oksijen ve besin alamamasına yol açar ve deri parlak, gergin ve ince bir görünüme bürünür. Bu durum, PAD gibi ciddi dolaşım sorunlarının erken belirtileri olabilir ve kalp krizi ile felç riskini artırabilir.

Diğer Potansiyel Nedenler

Parlak bacak derisi, sadece PAD ile ilişkili değil; sıvı birikimi veya derin ven trombozu (DVT) gibi diğer dolaşım problemlerinin de işareti olabilir. DVT, bacaklarda veya uylukta derin bir damarda kan pıhtısının oluşmasıyla meydana gelir. Erken teşhis edilmezse, bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kaynak : AA

Kimler Risk Altında?

Diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar ve sigara kullanımı, bacaklardaki parlak deri görünümünü tetikleyen başlıca faktörlerdir. Daily Mail'de yer alan habere göre, bu tür sağlık problemleri yaşayan bireylerin belirtileri dikkatle takip etmesi önemlidir. Dr. Ashrafi, bu tür cilt değişikliklerinin her zaman tehlikeli olmayabileceğini, ancak sürekli tekrar eden bacak ağrısı, şişlik veya kalıcı deri değişiklikleri görülmesi durumunda bir doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Doktorlardan Uyarılar

5.3 milyon takipçisi olan NHS cerrahı Dr. Karan Raj, bu konuya dikkat çekerek, bacak derisindeki parlaklığın arterlerde plak birikimine bağlı kan dolaşımı sorunlarının erken işareti olabileceğini söyledi. Azalan kan akışının, dokuların zayıflamasına ve derinin incelip parlak hale gelmesine neden olduğunu açıkladı.

Nasıl Tedbir Almalı?

Kan dolaşımı sorunlarını önlemek veya yönetmek için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir beslenme planı benimsemek ve sigaradan uzak durmak önemlidir. Ayrıca, düzenli doktor kontrolleri ve belirtilerin erken fark edilmesi hayati önem taşır.

Bacaklardaki parlaklık veya ciltteki diğer değişiklikleri hafife almayın. Basit bir belirti gibi görünen bu durum, ciddi bir sağlık probleminin erken uyarısı olabilir. Erken teşhis ve doğru tedaviyle hayati riskler önlenebilir. Bu belirtileri görüyorsanız, mutlaka bir doktora danışın.