Karaciğer hasarının 5 erken belirtisi!

ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Bobo Panini, karaciğer hastalıklarının belirtilerinin genellikle karaciğer üzerinde önemli bir hasar oluşana kadar fark edilmediğini vurguluyor.

Şarku'l Avsat'ın HuffPost'tan aktardığı bilgilere göre, karaciğer hastalıklarının 5 erken belirtisi şunlardır:

1. Ciltte veya Gözlerde Sararma (Sarılık)

2. Koyu Renkli İdrar

3. Kafa Karışıklığı

4. Bacaklarda veya Karında Şişlik

5. Kolay Morarma ve Kanama

Karaciğer Hasarına Neden Olan Faktörler

Karaciğer hastalıklarının gelişmesinde bazı faktörler önemli bir rol oynar. Bu faktörler arasında aşırı alkol tüketimi, tip 2 diyabet, ortak iğne kullanımı ve ailede karaciğer hastalığı öyküsü gibi durumlar bulunur. Bu risk faktörlerini taşıyan kişilerin, düzenli olarak karaciğer fonksiyonlarını izlemeleri ve herhangi bir belirti fark ettiklerinde bir sağlık profesyoneline başvurmaları gerekmektedir.

Kaynak: AA