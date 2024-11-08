Meğer ketçap şişesini yanlış açıyormuşuz! Bu yöntem çok pratik...

Yeni bir ketçap şişesi açarken yaşanan en büyük zorluk, kapağın altındaki contayı çıkarmak olarak biliniyor. Birçok kişi bu işlem için tırnaklarını kullanmaya çalışıyor veya bıçak ve makas gibi aletlere başvuruyor.

Ancak bir videoda gösterilen yöntem, tüm bu zahmetli işlemlerin aslında gereksiz olduğunu kanıtlıyor.

KETÇAP ŞİŞELERİNİ KOLAYCA AÇIN

Sosyal medya üzerinden yayılan bir video, çoğumuzun yıllardır ketçap şişelerini yanlış açtığını gözler önüne serdi.

Paylaşılan videoda gösterilen teknikte, şişenin kapağı açıldıktan sonra kapaktaki delik kullanılarak conta doğrudan delinebiliyor.

Bu sayede sos, hiçbir zorluk yaşanmadan rahatlıkla akıtılabiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken yeni aldığınız ketçabın kapağını çıkarmak. Ardından kapağı açıp üst tarafta kalan kısmını ketçabın kapalı kağıdına batırıyorsunuz ve kapağı geri takıyorsunuz.

Böylece ketçap kolay şekilde kullanılabiliyor.

Video kısa sürede 14.000'den fazla izlenmeye ulaşırken,bir kullanıcı, "Harika, bunu kesinlikle uygulayacağım" dedi. Bir başkası ise "Yıllardır bunu yapıyorum" diyerek yöntemin işe yaradığını belirtti.

Kaynak: A HABER ARŞİV